Türkiye Baja Şampiyonası 5. ayak yarışları Merkezefendi'de ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Baja Şampiyonası 5. ayak yarışları Merkezefendi'de ödül töreniyle sona erdi

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Türkiye Baja Şampiyonası 5. ayak yarışları Merkezefendi\'de ödül töreniyle sona erdi
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Türkiye Baja Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pisti'nde 5 kategoride 16 araç ve 32 sporcunun katılımıyla yapıldı. Zorlu mücadelelerin ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi.

(DENİZLİ) - Türkiye Baja Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pisti'nde 5 kategoride 16 araç ve 32 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Zorlu mücadelelere sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Baja Şampiyonası 5. Ayak Yarışları, 5 kategoride 16 araç ve 32 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu organizasyonun startının ardından kıyasıya mücadeleler yaşandı. Yarışın sonunda dereceye girenlere madalyaları ve kupaları takdim edildi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Merkezfendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupalarını aldı. SSV Klasmanı'nda birincisi Abdullah Turgut-Arda Şenay, ikinci Adem Kalyon-Batuhan Özkök ve üçüncü ise Erkan Sülün-Mert Tepe oldu. Otomobil Klasmanı kategorisinde ise birinci Ali Kutay-Ebru Demirbay, ikinci Rahmi Eken-Mert Kaya ve üçüncü ise Efe Turan-Bilge Kağan Turan oldu.

Takımlar Klasmanı'nda birinci GE RallyRaid Team ve ikinci Mega Metal Racing Team oldu. Sınıf 2 Klasmanı'nda birinci Ali Kutay-Ebru Demirbay, ikinci Rahmi Eken-Mert Kaya ve üçüncü ise Yusuf Zümre-Ramazan Çetin olarak belirlendi. Sınıf 3 Klasmanı'nda ise birinci Efe Turan-Bilge Kağan Turan, ikinci Fatih Akbay-Halit Çakır ve üçüncü de Mehmet Yılmaz oldu. Sınıf 4 Klasmanı'nda da birinciliği Ali Seyda Kıvrak-Duralı Altınok, ikinciliği Gökhan Doğan-Serkan Sivri ve üçüncüliğü ise Caner Bal-Ramazan Karaçelik üstlendi.

Kaynak: ANKA
MerkezefendiTürkiyeGüncelSporSon Dakika

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