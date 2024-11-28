Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar - Son Dakika
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Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

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Yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine resen soruşturma başlatırken açıklamalar da art arda geldi. Merkez Bankası "Banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmekteyiz" açıklamasında bulunurken Türkiye Bankalar Birliği "Para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin güncellemeleri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

28.11.2024 12:58  Güncelleme: 13:10
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Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar kamuoyunda infiale neden oldu.

SAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine resen soruşturma başlattı. Gelişmenin ardından Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği'nden art arda açıklamalar geldi.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, TCMB'nin banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi; "Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir.

"GEREKLİ YÖNLENDİRMELER YAPILMIŞTIR"

Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır."

"ATM VE PARA SAYMA MAKİNELERİNİN GÜNCELLEMELERİ YAPILMAKTADIR"

Merkez Bankası'nın ardından bir açıklama da Türkiye Bankalar Birliği'nden geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli."

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB\'den art arda açıklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Bankalar Birliği, Merkez Bankası, Güncel, Döviz, ATM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cocukluk askimsin:
    rezilliğe bakar mısın 16 5 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    millet dolar almasın diye yapılan dedikodu 9 10 Yanıtla
  • Gökhan Yıldırım:
    Para sayma makinaları alım işi sayın devlet büyüğümüzün yakınına hayırlı olsun 10 5 Yanıtla
  • Tuna:
    Devletin tüm kurunları çöktü, başka açıklaması yok 8 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    niye önceden yapmadınız 8 6 Yanıtla
  • Teknoto Life:
    3.sınıf dünya ülkesi olmanın bedeli 7 6 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    döviz düşsün diye çıkartılan dedikodu 3 8 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Neden önceden yapılmadı!!! 3 4 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Dolar almasınlar doye seytanın ayak oyunları 3 4 Yanıtla
  • Yusuf Miral:
    ağzı olan konuşuyor boş yapmayın kesin sesinizi. 0 0 Yanıtla
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