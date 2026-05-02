Türkiye Belediyeler Birliği'nde Seçim... Vahap Seçer: Farklı Siyasi Partilere Mensup Olsak da Aynı Amaç Uğruna Hizmet Eden Belediye Başkanlarıyız

02.05.2026 13:59  Güncelleme: 15:43
Haber: İleyda ÖZKAN- Kamera: Yasin KABADAYI/ Cemal AYTEKİN

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, başkan ve yetkili organlarının seçimi için yapılan toplantısında yaşanan arbedenin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Arbedenin ardından verilen arada TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, encümen üyeleri ve TBB Başkan adayı AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile birlikte görüşme yaptı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Seçer, seçime geçtiklerini belirterek, "Şimdi önergeler verilecek, hem Fırat Bey hem ben centilmence yarışacağız. Yaptığımız, Belediyeler Birliği Başkanı'nı seçmek. Burada farklı siyasi partilere mensup olsak da aynı amaç uğruna hizmet eden belediye başkanlarıyız" diye konuştu.

Fırat Görgel ise "Birazdan inşallah güzel bir şekilde seçimimizi yapacağız. Allah nasip ederse, ortamı gerginleştirmeden, seçimimizi yapıp buradan da güzel bir şekilde ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mesajı okunurken yarım kalmasına ilişkin ise Divan Başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İmamoğlu'nun selamlarını iletiyorum, mesajı için teşekkür ediyoruz" dedi.

TBB Genel Sekrereri Suat Yıldız, faaliyet raporunu sundu.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 2.05.2026 15:43:47.
