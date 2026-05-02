Türkiye Belediyeler Birliği'nde Seçim... Zeydan Karalar: "Bizim Adayımızı Kazandıracağız"

TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı.

Seçimler öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bizim adayımızı kazandıracağız. Daha öncesinden çok farklı bir paylaşım söz konusu olmaya başladı bizimle birlikte. Her belediyenin hakkını veren, katkı sunduğu aidat doğrultusunda yardımları paylaşan bir dönem başlattık. Bundan önce öyle değildi, bundan sonra böyle devam edecek" dedi.