Türkiye Belediyeler Birliği'nde Seçim... Zeydan Karalar: "Bizim Adayımızı Kazandıracağız"

02.05.2026 12:32  Güncelleme: 14:04
(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni başkanı ve yönetim organları için seçim yapılıyor. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bizim adayımızı kazandıracağız. Daha öncesinden çok farklı bir paylaşım söz konusu olmaya başladı bizimle birlikte. Her belediyenin hakkını veren, katkı sunduğu aidat doğrultusunda yardımları paylaşan bir dönem başlattık" dedi.

TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı.

Seçimler öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bizim adayımızı kazandıracağız. Daha öncesinden çok farklı bir paylaşım söz konusu olmaya başladı bizimle birlikte. Her belediyenin hakkını veren, katkı sunduğu aidat doğrultusunda yardımları paylaşan bir dönem başlattık. Bundan önce öyle değildi, bundan sonra böyle devam edecek" dedi.



TBB Başkan Vekili Vahap Seçer'in yeniden aday gösterilmesinin ardından aralarında gerdinlik yaşandığı iddialarına ilişkin bir soruya Karalar, "Vahap Bey bizim kardeşimiz, öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir gündem hiç olmadı. Karşı tarafa da başarılar diliyoruz ama biz kazanacağız" yanıtını verdi.


Kaynak: ANKA

