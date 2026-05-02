Türkiye Belediyeler Birliği'nin Seçimli Toplantısında İmamoğlu'nun Mesajının Okunduğu Sırada Arbede Çıktı

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) başkan ve yetkili organlarının seçimi için yapılan toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına bazı AK Partili belediye başkanlarının tepki göstermesi üzerine salonda arbede çıktı.

TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı. TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Ardından toplantının divan başkanlığını yapan TBB İkinci Başkan Vekili ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun divana bir mesajı olduğunu belirterek, mesajı okumaya başladı.

Bu sırada, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mesajın okunmasına divana doğru yürüyerek tepki gösterdi. Alemdar'ın ardından AK Partili Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel'in de divana tepki göstermesiyle salonda arbede çıktı.

Bazı AK Partili belediye başkanlarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TBB Başkan Vekili Vahap Seçer'in üzerine yürüdükleri görüldü. CHP'li belediye başkanları da Yavaş ve Seçer'i korumaya alarak, salon dışına çıkardı.

Divan başkanı toplantıya 20 dakika ara verdi.