Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Seçimli Toplantısında İmamoğlu'nun Mesajının Okunduğu Sırada Arbede Çıktı

02.05.2026 12:44  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) başkan ve yetkili organlarının seçimi için yapılan toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına bazı AK Partili belediye başkanlarının tepki göstermesi üzerine salonda arbede çıktı.

TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı. TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Ardından toplantının divan başkanlığını yapan TBB İkinci Başkan Vekili ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun divana bir mesajı olduğunu belirterek, mesajı okumaya başladı.

Bu sırada, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mesajın okunmasına divana doğru yürüyerek tepki gösterdi. Alemdar'ın ardından AK Partili Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel'in de divana tepki göstermesiyle salonda arbede çıktı.

Bazı AK Partili belediye başkanlarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TBB Başkan Vekili Vahap Seçer'in üzerine yürüdükleri görüldü. CHP'li belediye başkanları da Yavaş ve Seçer'i korumaya alarak, salon dışına çıkardı.

Divan başkanı toplantıya 20 dakika ara verdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaya oturan gemi için nefes kesen kurtarma: Halat atar roketler devreye girdi Karaya oturan gemi için nefes kesen kurtarma: Halat atar roketler devreye girdi
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı Bu parayı veren Mourinho’yu alır Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Bu parayı veren Mourinho'yu alır
Takımdan ayrılacak mı İşte Torreira’nın son kararı Takımdan ayrılacak mı? İşte Torreira’nın son kararı
Athena Gökhan’dan Galatasaray’ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref

14:05
Galatasaray’da Dursun Özbek’ten takıma servet değerinde prim
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma servet değerinde prim
13:55
Tülay Özer’e son veda Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
13:33
’Yakışıklı Güvenlik’ten Arif Kocabıyık’a tepki: Ahım tuttu
'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu
13:19
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması Özel takip merkezi kuruluyor
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor
13:14
Amed mi, Erokspor mu 1. Lig’de düğüm çözülüyor
Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor
12:02
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 14:07:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye Belediyeler Birliği'nin Seçimli Toplantısında İmamoğlu'nun Mesajının Okunduğu Sırada Arbede Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.