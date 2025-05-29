Türkiye Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) – Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız, "Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun emanetidir Türkiye Belediyeler Birliği bize. Onun emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz. O başımızda, yanımızda varmış gibi arkamızda duruyormuş gibi Türkiye Belediyeler Birliği'nin faaliyetlerine devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız, TBB Olağan Meclis Toplantısı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Yıldız şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği mayıs ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı bugün burada gerçekleştireceğiz. Umut ediyorum ki hem Türkiye Belediyeler Birliği kurumuna hem paydaşlarımız olan belediyelerimize hayırlı kararlar olur. Bugün birkaç yönetmelik değişikliğimiz var. Ek bütçe yapıyoruz, ek bütçe talebimizi yapacağız. Türkiye Belediyeler Birliği'nin faaliyet raporunu üyelerimizin oylarına sunacağız. Başarılı bir şekilde tamamlayacağımızı umut ediyorum. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun emanetidir Türkiye Belediyeler Birliği bize. Onun emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz. O başımızda, yanımızda varmış gibi arkamızda duruyormuş gibi Türkiye Belediyeler Birliği'nin faaliyetlerine devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da kalbi bizimle burada. Ona buradan saygılarımızı sevgilerimizi hürmetlerimizi gönderiyoruz. Emanetine sahip çıktığımızı, Türkiye Belediyeler Birliği'nin o varken ki nasıl işliyorsa hizmetlerini devam ettiriyorsa, aynı şekilde devam ettirdiğini vurgulayacağımız bir genel kurul toplantısı olacak."