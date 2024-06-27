Türkiye, Bolivya\'daki darbe girişimini kınadı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Bolivya hükümetine yönelik darbe girişimini kınadıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya ordusunun hükümete yönelik darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti'ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bolivya'da demokratik düzenin ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz."