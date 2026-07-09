Türkiye Buluşmaları Antalya'da - Son Dakika
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Türkiye Buluşmaları Antalya'da

09.07.2026 16:45
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Şerafettin Kılıç, 'Türkiye Buluşmaları' toplantısının Antalya'da yapılacağını açıkladı.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Türkiye Buluşmaları" programının ikinci toplantısının Antalya'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kılıç, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kılıç, "Türkiye Buluşmaları" adıyla düzenlenen programın ilk toplantısının Kocaeli'nde yapıldığını belirterek, ikinci toplantının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın katılımıyla yarın saat 18.30'da Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplantıya iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve toplumun farklı kesimlerinden katılımcıların davet edildiğini aktaran Kılıç, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin görüşlerini dinleyeceğiz. Türkiye'nin mevcut sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak, çözüm önerileri ele alınacak ve vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmesi için ortak fikirler paylaşılacak." dedi.

Antalya'nın turizm, tarım, ticaret ve yatırım potansiyeliyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Kılıç, toplantıda kentin ulaşım, hızlı tren, liman, kara yolu yatırımları ile ekonomik ve sosyal gelişimine ilişkin konuların da gündeme geleceğini kaydetti.

Kılıç, toplantının hem Antalya hem de Türkiye açısından verimli sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Ziyaretin sonunda Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Kılıç'a Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş suçunu belgeleyen "Kanıt" kitabını hediye etti.

Kaynak: AA

Şerafettin Kılıç, Politika, Ekonomi, Türkiye, Antalya, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Buluşmaları Antalya'da - Son Dakika

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