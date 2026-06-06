Türkiye Çevre Haftası'nda Çocuklara Etkinlik - Son Dakika
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Türkiye Çevre Haftası'nda Çocuklara Etkinlik

Türkiye Çevre Haftası\'nda Çocuklara Etkinlik
06.06.2026 17:17
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Çocuklar, çevre koruma ve geri dönüşüm atölyeleri ile eğlenceli bir gün geçirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Türkiye Çevre Haftası kapsamında başkentte çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu yıl "Dünya Bize Emanet" temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında, Saraçoğlu Mahallesi'nde çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlendi, şişme oyun alanları kuruldu.

Etkinlikte çocuklara çevrenin korunması, sıfır atık??????? uygulamaları ve geri dönüşüm bilincine ilişkin bilgiler verildi.

Çocuklar gün boyunca çeşitli oyunlarla eğlenirken, bir yandan da çevre farkındalığını artırmaya yönelik etkinliklere katıldı.

Etkinliklerde, "Ceviz Adam" gösterisi sahnelenirken, şarkılar eşliğinde çocuklar gün boyu eğlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Çevre Haftası'nda Çocuklara Etkinlik - Son Dakika

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