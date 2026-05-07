Türkiye-Cezayir stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Cezayir stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı

07.05.2026 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığınca, Cezayir ile imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaya ilişkin, "Türkiye ile kardeş Cezayir arasındaki güçlü ilişkiler, stratejik iş birliği anlayışıyla gelişmeye devam edecektir.

İçişleri Bakanlığınca, Cezayir ile imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaya ilişkin, "Türkiye ile kardeş Cezayir arasındaki güçlü ilişkiler, stratejik iş birliği anlayışıyla gelişmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un himayelerinde gerçekleştirilen "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı"na ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile Cezayir İçişleri, Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Bakanı Sayın Said Sayoud tarafından 'Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınmasına ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma', 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı' imza altına alınmıştır. İmzalanan mutabakat zaptı ile afet ve acil durum yönetimi alanında ortak eğitimler, tatbikatlar, karşılıklı ziyaretler ve kapasite geliştirme programlarının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Sürücü belgelerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin anlaşma ile ise iki ülke vatandaşlarının işlemlerinin kolaylaştırılması ve ulaştırma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye ile kardeş Cezayir arasındaki güçlü ilişkiler, stratejik iş birliği anlayışıyla gelişmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Cezayir stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı
Epstein’in “intihar notu“ ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf Epstein'in "intihar notu" ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

00:04
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
23:32
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
23:13
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
22:23
İran’da peş peşe patlama sesleri Hürmüz Boğazı’nda alarm
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 00:23:54. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Cezayir stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.