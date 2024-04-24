Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği bulunuyor

Türkiye\'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği bulunuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği olduğunu söyledi. Eyigün, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin Raylı Sistem Hattının Devir Protokolü imza töreninde, toplu taşımanın önemine dikkati çekti.

24.04.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği olduğunu söyledi.

Eyigün, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi"nin Raylı Sistem Hattının Devir Protokolü imza töreninde, toplu taşımanın önemine dikkati çekti.

Son 15-20 yılda toplu taşımanın daha hayati hale geldiğine işaret eden Eyigün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihine baktığımızda da 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlattığı genel bütçeden büyükşehir belediyelerine raylı sistem katkısı diyebileceğimiz uygulama devrim niteliğinde oldu. Böylece ilgili büyükşehrin genel bütçeden raylı sistem hattı için gerekli ödenek alması suretiyle Ulaştırma Bakanlığı ile büyükşehir belediyesinin A'dan Z'ye işbirliğiyle iyi eserler çıkmaya başladı."

Eyigün, söz konusu eserlere örnekler vererek, "Şehirler büyüdükçe ulaşım ana planlarının gerektirdiği ulaşım ihtiyaçları artıyor. Trabzon'umuzda da 2-3 yıllık bir geçmişi var. Ulaşım ana hatlarının güncellenmesiyle bir raylı sistem ihtiyacı ortaya çıktı." diye konuştu.

"Kent raylı sistem devir protokolüne esas en uzun raylı sistem çalışması olacak"

Hafif raylı sistem hattının detaylarına dikkati çeken Eyigün, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla burada uzun bir planlama, fiziksel olarak da söyleyebilirim, gerekiyordu. Bu anlamda bugüne kadar Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği var. Bunun 433 kilometresini bakanlığımız gerçekleştirdi. Bugünkü protokolde de tek bir protokolle en uzun raylı sistem çalışması Trabzon için başlıyor. İki ucuna baktığımızda 32 kilometreden bahsediyoruz. Hatta uygulamaya geçtiğimizde belki etüt çalışmaları gereğince, analizlerimiz gereğince belki daha da uzun bir kilometre gösterecek.Yani bakanlığımızın bir şehirde kent raylı sistem devir protokolüne esas en uzun raylı sistem çalışması olacak diyebiliriz."

Eyigün, yapım aşamasının 2025'te başlatılmasının planlandığını aktararak, "Başka şehirlerde gösterdiğimiz hızlı inşaat, halkı rahatsız etmeyen, trafiği bozmayan, hem gerçek güncel hayatı destekleyen hem de inşaatı gerçekleştiren bir anlayışla bir şehir şantiyeciliği örneği göstererek bu projeyi gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz, planlıyoruz." dedi.

"Projeye sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet etme hedefiyle başlanılıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon Hafif Raylı Projesi'nin önemi ve detayları hakkında bilgilendirmede bulunarak, bugünden itibaren inşallah ay, gün, saat bu işi takip edip, bu dönem nihayetlendirmek istediklerini ifade etti.

Yapılacak hafif raylı sistem hattı hakkında teknik bilgi de veren Genç, şöyle konuştu:

"Projeye genel itibariyle 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ölçeğimizde 500 bin nüfusun yaşadığı sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet etme hedefiyle beraber başlanılıyor. Yani Akçaabat ve Yomra arası planlanıyor ancak projemizin başlangıç aşaması şehir hastanemizin de hizmete alınmasıyla beraber daha yoğun bir alan olacak. Etaplamanın en yoğun alanı Akyazı- Meydan olarak yani 8,7 kilometrelik alan itibarıyla inşallah başlayacağız. Hemen akabinde üniversitemize, yani Akyazı-Havalimanı aksı ile 16 kilometrelik kısmını Ortahisar ölçekli olarak ele alacağız. Ardından da Akçaabat bağlantımız ve Yomra bağlantımız şeklinde projemizi inşallah devam ettirmeyi arzu ediyoruz."

Genç, söz konusu projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde de gündeme getirdiğini anımsatarak, "Biz de bir manada ondan sonraki süreci şehrimizde bu projeyi önceleyerek ve şehirdeki beklentiyi karşılamak adına çalışmayı hızlı şekilde başlattık. Ben bu vesileyle kıymetli Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına, hemşehrileri adına şükranlarımı arz etmek istiyorum." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile projede emeği geçenlere teşekkür eden Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak projeyi takip edip şehre kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Genç ve Eyigün, Raylı Sistem Hattının Devir Protokolü'nü imzaladı.

Kaynak: AA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Trabzon, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği bulunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:50 Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam’ın cesedi, Bahreyn’deki morgda bulundu Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:28:57. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de 12 ilde 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement