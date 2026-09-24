Türkiye'de 2026'nın ilk 8 ayı 1971'den bu yana en sıcak 14. dönem oldu

FATMA SEVİNÇ ÇETİN- Türkiye'de 2026'nın ocak-ağustos döneminde ortalama sıcaklık 14,9 derece olarak ölçülürken, yılın ilk 8 ayı 1971'den bu yana en sıcak 14 dönem arasına girdi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Ocak- Ağustos dönemi iklim değerlendirmesinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin yılın ilk 8 ayındaki ortalama sıcaklığı, 1991-2020 dönemini kapsayan 14,5 derecelik normalin 0,4 derece üzerinde gerçekleşti.

Böylece 2026'nın ocak-ağustos dönemi, 1971'den bu yana en sıcak 14. dönem oldu.

Türkiye'nin ortalama sıcaklıklarında, 2005'ten bu yana 2009, 2011 ve 2012 yılları hariç normallerine göre pozitif sapmalar görüldü. 1971'den bu yana ocak-ağustos döneminde en yüksek sıcaklık sapması, normalinin 2,3 derece üzerinde gerçekleşen 2024'te kaydedildi.

Bu yıl mart, nisan ve mayıs aylarının ortalama sıcaklıkları 1991-2020 normallerinin altında, diğer aylarda ise normallerin üzerinde gerçekleşti.

Yılın ilk 8 ayında normaline göre en yüksek sıcaklık farkı şubatta görüldü. Şubat ayı ortalama sıcaklığı normalinin 3,5 derece üzerinde ölçüldü.

Kış normallerin 1,9 derece üzerinde geçti

Mevsimsel değerlendirmelere göre, 2026'da kış ve yaz mevsimlerinin ortalama sıcaklıkları uzun yıllar ortalamalarının üzerinde, ilkbaharda ise normallerin altında gerçekleşti.

Kış mevsiminin ortalama sıcaklığı 5,8 dereceyle 1991-2020 kış normali olan 3,9 derecenin 1,9 derece üzerinde kaydedildi.

İlkbahar mevsiminin ortalama sıcaklığı 11,6 dereceyle 12,4 derecelik normalin 0,8 derece altında kalırken, yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 24,4 dereceyle 24 derecelik normalin 0,4 derece üzerinde gerçekleşti.

Yılın ilk 8 ayında Türkiye'deki en düşük sıcaklık 3 Ocak'ta sıfırın altında 33,1 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 31 Temmuz'da 46,8 dereceyle Cizre'de ölçüldü.

İklim analiz çalışmalarında kullanılan 220 istasyondan 8'i kendi aylık maksimum sıcaklık rekorunu, 3'ü ise aylık minimum sıcaklık rekorunu kırdı.

Yeni maksimum sıcaklık rekorları arasında 15 Şubat'ta Bartın'da ölçülen 28,6 derece, İstanbul'da ölçülen 24,7 derece ve Florya'da ölçülen 24,4 derece yer aldı.

Yağışlar normalin yüzde 54 üzerinde gerçekleşti

Türkiye'de ocak-ağustos dönemindeki ortalama bölgesel yağış miktarı metrekareye 562,2 kilogram olarak gerçekleşti.

1991-2020 döneminde aynı dönemin yağış normali metrekareye 365 kilogram olarak hesaplanırken, bu yıl yağışlar normalin yüzde 54 üzerinde kaydedildi.

Ülkenin büyük bölümünde normalin üzerinde yağış görülürken, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde belirgin pozitif yağış anomalileri oluştu.

İzmir, Antalya, Adana, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Van çevresinin bazı kesimlerinde yağışların normaline göre artışı yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kastamonu ve Artvin başta olmak üzere kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğudaki sınırlı alanlarda yağışlar uzun yıllar ortalamasının altında kaldı.

Aylık değerlendirmelerde haziran dışındaki tüm aylarda yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti.

Kış mevsimi yağışları normalin yüzde 47, ilkbahar yağışları yüzde 54 üzerinde gerçekleşirken, yaz mevsimi yağışları normalin yüzde 9 altında kaldı.

Aralık 2025-Ağustos 2026 dönemini kapsayan 9 aylık Standart Yağış İndisi değerlendirmesinde de Türkiye'nin hemen hemen tamamının değişen oranlarda nemli bir dönem geçirdiği belirlendi.

İlk 8 ayda 1263 ekstrem meteorolojik olay

Öte yandan, Türkiye'de bu yılın ilk 8 ayında 1263 ekstrem meteorolojik olay kaydedildi.

Bu olayların yüzde 33'ünü şiddetli yağmur ve seller, yüzde 20'sini fırtınalar, yüzde 17'sini dolu, yüzde 10'unu toprak kaymaları, yüzde 8'ini yoğun kar yağışları oluşturdu. Yıldırım çarpması ve çığın payı ise yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

Yılın dikkati çeken ekstrem hava olaylarından biri 3 Mayıs'ta Şanlıurfa ve Gaziantep'te yaşandı.

Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden şiddetli rüzgar, gök gürültülü sağanak, dolu ve ani seller yaşamı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde rüzgarın hızı saatte 136,1 kilometreye ulaşırken, bölgede hortum meydana geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ev ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, çok sayıda araç ve bina ile tarım arazileri ve enerji iletim hatları zarar gördü.