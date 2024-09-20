Türkiye'de Afet Okulu Projesi Başladı

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Türkiye Acil Tıp Derneğinin hayata geçirdiği "Afet Okulu" projesi kapsamındaki ilk eğitim acil tıp uzmanlarının katılımıyla yapıldı.

Türkiye'nin 10 ilinde yapılması öngörülen "Afet Okulu" projesine ilişkin tanıtım toplantısına katılan Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil, bu projenin Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başladığını söyledi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren acil tıp uzmanları ve diğer doktorların alana koşmaya başladığını dile getiren Erbil, "Biz, o alanda yaşadıklarımız ve müdahalelerimiz içerisinde edindiğimiz deneyimlerin hepsini bir araya getirdik." dedi.

Erbil, söz konusu deneyimleri öncelikle acil tıp uzmanlarına, doktorlara ve ardından sivil toplum kuruluşlarına (STK) ulaştıracak şekilde planladıklarını kaydetti.

Eğitime başladıklarına dikkati çeken Erbil, "Bu eğitimleri Türkiye'nin 10 iline götüreceğiz. Her ilde ayrı ayrı yapılacak. Üç yıllık bir proje şeklinde planlandı. Birinci yıl acil tıp uzmanları, ikinci yıl diğer uzmanlık alanları, üçüncü yıl ise STK'ler için planladık." diye konuştu.

Erbil, Kahramanmaraş'ta afet bölgesinde sağlıkçıların çekilen acıları gördüğünü, acil servislerin ve acil sağlık hizmetlerinin toplumun sağlık güvenlik ağını oluşturduğunu belirterek, "Bu kavram çok önemli. Biz, bunu da depremde gördük. Bu nedenle bu ağı güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Afete dair bütün güncel literatürü acil tıp uzmanlarıyla paylaşmayı hedefliyoruz"

Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Funda Karbek Akarca ise tüm afet yönetimine dair olay yerinden başlayıp hastaneye ve tüm afet tıbbi yönetim algoritmalarını içeren bir kurs organizasyonu yaptıklarını anlattı.

Akarca, "Bu projeyle hem teorik hem de pratik uygulamalarıyla hem de tatbikatlarıyla bütün afete dair tüm güncel literatürü acil tıp uzmanlarıyla paylaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Afet Komisyonu Temsilcisi Prof. Dr. Serkan Yılmaz da Afet Okulu'nun Türkiye çapında gelişecek ve devam edecek bir proje olduğunu bildirdi.