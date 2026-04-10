Türkiye'de Elektrikli Otomobiller Ana Akım Haline Geldi
Türkiye'de Elektrikli Otomobiller Ana Akım Haline Geldi

10.04.2026 08:49
2026 yılı başında Türkiye otomotiv pazarında elektrikli otomobiller önemli bir yer edinirken, satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.8 arttı. Togg, ilk çeyrekte lider konumda.

Türkiye otomotiv pazarı 2026 yılının ilk çeyreğinde önemli bir dönüşüm yaşadı. Elektrikli otomobiller artık pazarın ana akımı haline geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ocak-mart döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.86 daralarak 210 bin 688 adet oldu. Aynı dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 30.8 artışla 38 bin 28 adede ulaştı. Bu ayrışma, tüketici tercihlerinin kalıcı biçimde değiştiğini gösteriyor ve elektrikli otomobillerdeki yüzde 25'lik ÖTV avantajının da payı büyük.

Dönüşüm araç parkına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Şubat 2026 sonu itibarıyla trafikteki toplam elektrikli otomobil sayısı 395 bin 697'ye ulaştı ve nisan ayının ilk haftasındaki teslimatlarla 400 bini aştı. Elektrifikasyon yalnızca otomobillerle sınırlı kalmıyor; ocak-şubat döneminde satılan elektrikli motosiklet sayısı 23 bin 535'e ulaşırken, bu alanda yüzde 18'lik büyüme kaydedildi. Bu hızlı yükselişin arkasında maliyet dengesi belirleyici rol oynuyor, ancak artık sadece maliyet avantajının değil, algının da dönüşmeye başladığı görülüyor.

İlk çeyrekte elektrikli otomobil pazarının lideri 9 bin 419 adetlik satışla Togg oldu. Togg'u 6 bin 100 adetle Çinli BYD markası, 3 bin 208 adetle KGM Mobility, 2 bin 918 adetle MINI ve 2 bin 280 adetle Citroen takip etti. Elektrikli araç sayısı artarken şarj altyapısı da büyüyor; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre Türkiye'de toplam 40 bin 575 soket bulunuyor. Dönüşümün ticari araç tarafına yansıması henüz sınırlı, ancak binek tarafta yaşanan hızlı değişim, benzer bir dönüşümün zamanla ticari araçlara da yansıyacağına işaret ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

