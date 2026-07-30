Türkiye\'de İşsizlik Durumu: Geniş Tanımlı Oran %28,8

(ANKARA) – DİSK-AR, TÜİK'in Haziran 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerini değerlendirdiği raporunda, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 28,8, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 11 milyon 643 bin olduğunu açıkladı. Rapora göre geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 37,4'e ulaşırken, resmi işsizlerin yüzde 83'ü işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün yayımladığı Haziran 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine ilişkin değerlendirme raporunu açıkladı.

Rapora göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,6 olarak hesaplanırken, geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) yüzde 28,8'e ulaştı. TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 688 bin kişi olurken, DİSK-AR hesaplamalarına göre geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 643 bin olarak gerçekleşti.

DAR VE GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ FARK GİDEREK AÇILIYOR

Raporda, dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekildi. Ocak 2022'de yaklaşık 11 puan olan farkın Haziran 2026 itibarıyla 21,2 puana yükseldiği belirtilerek, dar tanımlı işsizliğin gerilemesine karşın geniş tanımlı işsizliğin yüksek seviyesini koruduğu ifade edildi.

DİSK-AR, son iki yılda dar tanımlı işsizlik oranının 1,6 puan azaldığını, buna karşın geniş tanımlı işsizlik oranının 0,1 puan arttığını kaydetti. Aynı dönemde dar tanımlı işsiz sayısının 571 bin kişi azaldığı, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 162 bin kişi arttığı aktarıldı.

5,1 MİLYON KİŞİ İŞ BULAMADIĞI İÇİN İŞ ARAMAKTAN VAZGEÇTİ

Raporda, geniş tanımlı işsizliğin yüksek seyretmesinin temel nedeninin zamana bağlı eksik istihdam ile iş aramayı bırakmış ancak çalışmaya hazır olan kişilerin sayısındaki artış olduğu vurgulandı. Buna göre Haziran 2026 itibarıyla 3,9 milyon kişi haftada 40 saatten az çalışmasına rağmen daha fazla çalışmak istediğini beyan ederken, 5,1 milyon kişi ise çalışmak istemesine rağmen iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçmiş durumda bulunuyor.

KADIN İŞSİZLİĞİ DAHA YÜKSEK

Rapora göre kadınlarda işsizlik tüm göstergelerde erkeklerin üzerinde seyretmeye devam etti. Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 37,4 olarak hesaplanırken, gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 12,8, genç kadınlarda ise yüzde 17,3 oldu.

Öte yandan DİSK-AR, Haziran 2026 itibarıyla resmi işsizlerin yüzde 82,9'unun işsizlik ödeneğinden yararlanamadığını belirtti. Rapora göre yaklaşık 2,2 milyon işsiz, işsizlik ödeneği alamadı.