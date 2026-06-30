Türkiye'de İşsizlik Oranı Yükseliyor

(ANKARA) - DİSK-AR'ın yayımladığı rapora göre Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 627 bin kişiye, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 31'e ulaştı. Rapora göre, gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı 14,8, genç kadınlarda yüzde 21,8 oldu.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), haziran ayına ilişkin ikinci "İşsizliğin Görünümü Raporu"nu yayımladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 30 Haziran 2026'da açıkladığı Mayıs 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları üzerinden hazırlanan raporda, TÜİK'in mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 8,2, geniş tanımlı işsizlik oranını ise yüzde 31 olarak açıkladığı belirtildi. Raporda, TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısının, 2026 yılı Mayıs ayında 2 milyon 883 bin olduğu ifade edildi.
DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısının ise 12 milyon 627 bin olarak gerçekleştiği belirtilen raporda, şu ifadeler kaydedildi:
"Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurum artıyor. Mayıs 2024'te 3 milyon 32 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2025'te 2 milyon 978 bin ve Mayıs 2026'da 2 milyon 883 bin oldu. Dar tanımlı (standart) işsizlik her ne kadar gerilese de geniş tanımlı işsizlik bu dönemde de tırmandı. Mayıs 2024'te 9 milyon 919 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2025'te 12 milyon 341 bine ve Mayıs 2026'da 12 milyon 627 bine yükseldi. Böylece dar tanımlı ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas hızla açıldı."
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