Türkiye’de Rusya-Ukrayna Savaşı Fotoğraf Sergisi

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"Türk Fotoğrafçıların Objektifinden Rusya- Ukrayna Savaşı" fotoğraf sergisi, Beyoğlu Aynalı Geçit'te açıldı.

Serginin açılışında konuşan Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yıldönümü olduğunu belirterek, "Ukraynalıların kahramanca direnişi sadece hayatta kalma ve ülkemizin özgürlüğü için bir mücadele değil. Bu savaşta Ukrayna, var olma hakkını, ulusal kimliğini ve geleceğini savunuyor." dedi.

Serginin yabancı fotoğrafçılar tarafından çekilen kareleri görme fırsatı sunduğunu anlatan Nedilskyi, fotoğrafların sadece görüntüyü değil, acıyı, yıkımı, Ukrayna halkının cesaretini, direncini gösterdiğini söyledi.

Sergide Türk fotoğrafçıların karelerinin de yer aldığını kaydeden Nedilskyi, fotoğrafların sergilenmesi fırsatı verildiği için Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Serginin açılışına katılan AA Kıdemli Foto Muhabiri Erçin Ertürk, Ukrayna'daki savaş sırasında 4 ay görev yaptığını, bu süreçte yaşadığı anları bir yabancı olarak değil, insan olarak aktarmaya çalıştığını ifade etti.