Türkiye'de Sıcaklık Rekoru: 47,8 Derece

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde öğleye kadar olan sıcaklıklar 23 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 23 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Şırnak'ta 47,8 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46,5 dereceyle Mardin, 45,7 dereceyle Siirt izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

İL SICAKLIK (C°) Adıyaman 42,1 Amasya 42,2 Artvin 41,6 Batman 42,7 Çankırı 40,9 Çorum 40,7 Diyarbakır 43,3 Elazığ 40,6 Eskişehir 41,5 Gaziantep 40,8 Gümüşhane 40,2 Kahramanmaraş 40,9 Karabük 41,1 Kırıkkale 40,8 Kilis 43,5 Konya 40,6 Malatya 40,6 Mardin 46,5 Siirt 45,7 Şanlıurfa 44,9 Şırnak 47,8 Tokat 40 Yozgat 40,4

Kaynak: AA