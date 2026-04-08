Üye Girişi
Son Dakika Logo

0850'li SMS'ler Gerçekten Kesildi mi? BTK Düzenlemelerinin İlk Hafta Etkisi

08.04.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni BTK düzenlemeleri, Türkiye'deki spam mesajlar ve izinsiz aramaları büyük ölçüde azaltmaya başladı. Özellikle sahte kargo bildirimleri ve dolandırıcılık SMS'lerinde belirgin düşüşler gözlemleniyor.

BTK'nın hayata geçirdiği düzenlemeler, spam mesajları ve izinsiz aramalarla dolu dijital kabusun neden olduğu şikayetleri büyük ölçüde azaltmaya başladı. İlk hafta sürecinde, özellikle sahte kargo bildirimleri, banka dolandırıcılıkları ve yasa dışı bahis reklamlarını içeren SMS trafiğinde belirgin düşüşler sağlandı. Bu olumlu tablonun en büyük sebebi, e-imza duvarının aşamayan yetkisiz kişilerin ve merdiven altı dolandırıcıların sistemin dışında kalması oldu.

BTK 0850 hatlarının kullanımını ticari unvan zorunluluğu ile sıkı bir şekilde sınırlandırdığı için, bilindik markaların isimlerini taklit ederek yapılan toplu gönderimler büyük oranda kesintiye uğradı. Sadece SMS'ler değil, vatandaşları bezdiren ve yanıltıcı taahhüt yenileme bahaneleriyle yapılan sahte aramalar da düzenlemeden nasibini aldı. Kurum, operatörlerin ve telekomünikasyon acentelerinin kendi müşteri veri tabanı dışındaki kişileri rastgele aramasını doğrudan mevzuat ihlali sayacak şekilde kuralları sıkılaştırdı.

Kuralı ihlal eden işletmecilerin yetkilerinin kısıtlanması riski, sahada hızlıca karşılık buldu. Eskiden gün içinde sıklıkla bu tarz aramalar alan kullanıcılar, son günlerde bu çağrıların hissedilir derecede azaldığını ifade ediyor. Kullanıcı geri bildirimleri ve tüketici şikayetlerine göre, bu durum daha fazla iyileşmesi için devam eden çaba gerektiriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dolandırıcılık, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Spam, SMS, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 20:02:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.