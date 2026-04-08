0850'li SMS'ler Gerçekten Kesildi mi? BTK Düzenlemelerinin İlk Hafta Etkisi

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle Türkiye'deki spam mesajları ve izinsiz aramalar büyük bir darbe aldı. Ancak '0850'li SMS'ler gerçekten kesildi mi?' sorusu hala aklımızdaki kritik konu olarak öne çıkıyor.

BTK'nın hayata geçirdiği düzenlemeler, spam mesajları ve izinsiz aramalarla dolu dijital kabusun neden olduğu şikayetleri büyük ölçüde azaltmaya başladı. İlk hafta sürecinde, özellikle sahte kargo bildirimleri, banka dolandırıcılıkları ve yasa dışı bahis reklamlarını içeren SMS trafiğinde belirgin düşüşler sağlandı. Bu olumlu tablonun en büyük sebebi, e-imza duvarının aşamayan yetkisiz kişilerin ve merdiven altı dolandırıcıların sistemin dışında kalması oldu.

BTK 0850 hatlarının kullanımını ticari unvan zorunluluğu ile sıkı bir şekilde sınırlandırdığı için, bilindik markaların isimlerini taklit ederek yapılan toplu gönderimler büyük oranda kesintiye uğradı. Sadece SMS'ler değil, vatandaşları bezdiren ve yanıltıcı taahhüt yenileme bahaneleriyle yapılan sahte aramalar da düzenlemeden nasibini aldı. Kurum, operatörlerin ve telekomünikasyon acentelerinin kendi müşteri veri tabanı dışındaki kişileri rastgele aramasını doğrudan mevzuat ihlali sayacak şekilde kuralları sıkılaştırdı.

Kuralı ihlal eden işletmecilerin yetkilerinin kısıtlanması riski, sahada hızlıca karşılık buldu. Eskiden gün içinde sıklıkla bu tarz aramalar alan kullanıcılar, son günlerde bu çağrıların hissedilir derecede azaldığını ifade ediyor. Kullanıcı geri bildirimleri ve tüketici şikayetlerine göre, bu durum daha fazla iyileşmesi için devam eden çaba gerektiriyor.