Türkiye'de Yeni Tarantula Türü Keşfedildi - Son Dakika
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Türkiye'de Yeni Tarantula Türü Keşfedildi

30.06.2026 11:08
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Bafa Gölü çevresindeki tarantula, Türkiye'nin hayvan varlığına kaydedildi. Tür, antik ticaretle taşınmış olabilir.

Aydın'da Bafa Gölü çevresinden 1992 yılında toplanan ve Almanya'daki bir müze koleksiyonunda muhafaza edilen tarantula türü, inceleme sonucu Türkiye'nin hayvan varlığına kaydedildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, gazetecilere Senckenberg Müzesi envanterindeki tarantula türlerini inceleyen yabancı araştırmacıların, Bafa çevresinden alınan tarantula örneğiyle ilgili bilimsel işbirliği için kendisi ve Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Üyesi Kadir Boğaç Kunt'la iletişim kurduğunu belirtti.

Tarantulanın "Ischnocolus valentinus" türüne ait olduğu ve bu kaydın "Ischnocolus" cinsinin Türkiye'deki ilk tespiti olduğunu ifade eden Yağmur, çalışmanın ve tespitin bu ay yayımlanan uluslararası hakemli "Invertebrate Zoology" dergisinin 23. cildinde yayımlandığını kaydetti.

Prof. Dr. Yağmur, Türkiye'de uzun yıllardır sürdürülen kapsamlı arazi çalışmalarında bu cinse ait başka bir popülasyona rastlanmamasının dikkati çekici olduğunu kaydederek, bu durumun, türün doğal yayılışla değil, geçmişte insanlar tarafından bölgeye taşınmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini dile getirdi.

Bu türün çoğunlukla Kuzey Afrika kıyılarında yoğun yayılım gösterdiğini aktaran Yağmur, Bafa Gölü'nde keşfin yapıldığı bölgenin milattan önce 500'lü yıllarda, Ege Denizi kıyısında önemli bir liman kenti olan Herakleia sınırları içinde bulunduğunu, bu nedenle tarantulanın buraya antik deniz ticareti sırasında taşınmış olabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Yeni Tarantula Türü Keşfedildi - Son Dakika

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