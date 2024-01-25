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Türkiye'de yerel seçimler öncesi medyanın gündemi - Son Dakika
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Türkiye'de yerel seçimler öncesi medyanın gündemi

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, partilerin aday belirleme sürecinden, seçim vaatlerine kadar birçok konu gündemi meşgul ederken, Medya Takip Merkezi metriklere dayalı kapsamlı medya araştırmasını yayımladı. Aday listeleri, seçim iş birlikleri, seçim ekonomisi, seçim güvenliği ve belediyelerin performans ve projeleri medyanın ilgi odağı oldu. Adayların portreleri ise medyanın en çok işlediği konular arasında yer aldı.

Türkiye\'de yerel seçimler öncesi medyanın gündemi
25.01.2024 - 12:50,
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Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, partilerin aday belirleme sürecinden, seçim vaatlerine kadar birçok konu gündemi meşgul ederken, Medya Takip Merkezi metriklere dayalı kapsamlı medya araştırmasını yayımladı.

Medya Takip Merkezi'nin seçime dair öne çıkan haber konuları şöyle oldu:

Aday Listeleri: Seçimin yaklaşmasıyla birlikte, medyanın odak noktalarından biri haline gelen 'Aday Listeleri', özellikle büyükşehir belediye başkan adaylıkları arasında büyük ilgi çekti.

Seçim İş birlikleri: Muhalefet partileri arasındaki ittifaklar önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Partiler arasındaki iş birlikleri, seçim stratejilerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Seçim Ekonomisi: Bu başlık altında, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, yerel seçimlerde önemli bir tartışma konusu haline geldi. Muhalefet partileri, ekonomik politikaları eleştirerek seçim vaatlerini öne çıkardı.

Seçim Güvenliği: Ön planda tutulan bir diğer konu oldu. Yerel seçimlerde, muhalefet partilerinin iktidarın bu konudaki endişelerini dile getirmesiyle, seçim güvenliği meselesi medyada geniş bir şekilde yer aldı.

Belediyelerin Performans ve Projeleri: Yerel seçim gündeminin önemli bir parçasını oluşturan konulardan biri de bu oldu. Seçim öncesinde, belediyelerin performansı, vaatleri, hizmet kalitesi, yatırımları ve projeleri de medyada geniş bir yer buluyor."

MEDYANIN İLGİ ODAĞI: ADAYLARIN PORTRELERİ

20 Şubat'ta sona erecek olan adaylık belirleme sürecinde partiler, adaylarını belirleme konusunda büyük çaba sarf ediyor. Adaylık başvuru süreci devam ederken, medya tarafından en çok işlenen konular arasında adayların kimlikleri, projeleri ve deneyimleri öne çıkıyor. Seçim kampanyalarının hızlanmasıyla birlikte, adayların kampanyalarına dair haber akışının artması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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