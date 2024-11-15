Türkiye'de Yol Kazaları Riski Düşük Algılanıyor - Son Dakika
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Türkiye'de Yol Kazaları Riski Düşük Algılanıyor

Türkiye\'de Yol Kazaları Riski Düşük Algılanıyor

Gallup anketine göre, dünya genelinde yol kazaları en büyük riskken Türkiye'de sağlık ve ekonomik sorunlar öne çıkıyor.

15.11.2024 14:10
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ANKARA - Araştırma kuruluşu Gallup tarafından yayınlanan Lloyd's Register Foundation Dünya Risk Anketi'nde, dünya genelinde insanlar gündelik hayatlarında güvenlikleri için en büyük risk olarak "yol kazalarını" görürken Türkiye'de bu oran yüzde 7 civarında. Buna karşın Türkiye'de insanlar, kişisel sağlık sorunlarını ve ekonomik zorlukları en büyük risk olarak görüyor. Her iki risk de yüzde 16 ile başı çekiyor.

Araştırma kuruluşu Gallup tarafından Register Foundation Dünya Risk Anketi'nde, dünya genelinde insanlara gündelik hayatlarında güvenlikleri için en büyük risk olarak neyi gördükleri soruldu ve bir numaralı yanıt her seferinde "trafik kazaları" oldu.

Dünya Risk Anketi insanlara ayrıca yedi belirli riskten en çok hangisi hakkında endişeli olduklarını sordu. Yine, yol kazaları öne çıktı. Dünya genelinde dörtte üçten fazla (yüzde 76) yetişkin  bir yol kazasında zarar görmekten fazlasıyla ya da bir ölçüde endişe duyduğunu belirtti. Bu oran, şiddetli hava olayları, şiddet suçları, gıda güvenliği, ruh sağlığı, iş veya içme suyuyla ilgili riskler hakkında ifade ettikleri endişe düzeyinden daha yüksek.

Araştırma sonuçlarına göre, 2023 yılında, dünya genelinde yetişkinlerin yüzde 16'sı yol kazalarını yaşamlarındaki en büyük risk kaynağı olarak görüyor. Diğerleri suç ve şiddet (yüzde 13) ile kişisel sağlık sorunları (yüzde 11) gibi diğer riskleri en başta ifade ediyori. Bu oranlar, önceki yıllarla büyük ölçüde uyumlu:  Yol kazalarını en büyük risk olarak görenlerin oranı 2021'de yüzde 13, 2019'da yüzde 16 oranındaydı. Ancak aynı oran Türkiye'de oldukça düşük: dünyada insanların yüzde 16'sı "yol kazalarını" en büyük risk olarak görürken, Türkiye'de bu oran sadece yüzde 7 civarında. Buna karşın Türkiye'de insanlar, kişisel sağlık sorunlarını veya ekonomik zorlukları en büyük risk olarak görüyorlar. Her iki risk de yüzde 16 ile başı çekiyor.

Yol kazalarının oluşturduğu risk algısı dünya genelinde önemli ölçüde farklılık da gösteriyor. Yüksek gelirli ekonomilerde yaşayan insanlar, yol kazaları konusunda daha endişeli. Bu ülkelerde insanlar, düşük gelirli ekonomilerde yaşayanlara göre yol kazalarını iki kattan daha fazla en büyük risk olarak görüyor (yüzde 21'e karşı yüzde 9). Oysaki gerçek hayatta yüksek gelirli ekonomilerde yaşayanlar, yolda hayatını kaybetme riski en düşük olan grup.

nsanlar günlük ulaşım riskini en büyük tehdit olarak görüyor"

Bu bulgular, Lloyd's Register Vakfı (LRF) Dünya Risk Anketi kapsamında Gallup tarafından yürütülen araştırmada ortaya kondu. Lloyd's Register Vakfı'nın Direktörlerinden Nancy Hey, bulgulara göre yaptığı değerlendirme şöyle:

"2019 yılında Dünya Risk Anketi başladığından bu yana, dünya genelinde insanlar her seferinde yol kazalarını güvenlikleri için en büyük risk olarak belirttiler. Covid-19 pandemisi, jeopolitik gerilimler ve ekonomik krizler ile yaşam maliyeti krizleri gibi büyük küresel çalkantılar yaşanırken bile insanlar günlük ulaşım riskini en büyük tehdit olarak hissetmeye devam ediyorlar. Bu riskin azaltılabilmesi için toplumlar yol kazalarını hayatın bir gerçeği olarak kabul etmemelidir. Kamuoyunun güçlü baskısı olmasa bile politika yapıcılar bu yaygın risk karşısında inisiyatif almalılar. Bu son rapordaki bulgular ve veriler, insanların daha güvende olmasını sağlayacak politikaları yönlendirmek için bir teşvik ve kaynak işlevi görmeli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Yol Kazaları Riski Düşük Algılanıyor - Son Dakika

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