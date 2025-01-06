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Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye\'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

06.01.2025 16:16
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İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen Yahya Akra (25), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıl önce Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Suriye'ye gidip evinin durumuna bakacağını ifade eden Akra, "Oradaki durumlara bakacağız. Evimizi ayarlayıp ülkemize ailemizle döneceğiz." dedi.

Geri dönüş hazırlığı yapmak amacıyla ülkelerinin güncel durumunu yerinde görmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyeli her aileden bir kişiye 1 Ocak-1 Temmuz 2025 arasında tanınan 3 seferlik çıkış giriş izni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Akra, "Türk devleti ve halkı bize çok yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

İbrahim Mavşeruz (29) da 11 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Evinin durumuna bakmak için Suriye'ye gideceğini belirten Mavşeruz, "Sonra geri gelip ailemi alıp ülkeme gideceğim. Türkiye'de bize çok iyi davrandılar, Türkiye'ye çok teşekkürler." dedi.

Zekeriya Mansur (33) da izinli çıkış giriş kararının kendileri için iyi olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor - Son Dakika

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