Türkiye'den Gana'ya İnsani Yardım - Son Dakika
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Türkiye'den Gana'ya İnsani Yardım

14.07.2026 23:07
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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve İSAR, Gana'daki sel felaketinden etkilenenlere yardım ulaştırdı.

Türk hayır kurumlarından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR), Gana'da geçen ay meydana gelen sellerden etkilenen afetzedelere insani yardım ulaştırdı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan yapılan açıklamada, sel felaketinin ardından vakıf yönetiminin acil insani yardım çalışmaları başlattığı belirtildi.

Türkiye merkezli İSAR ile koordineli şekilde afetzedelere destek sağlandığı aktarılan açıklamada, yardım çalışmalarının iki aşamalı olarak planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ilk aşamada 8 Temmuz'da selden etkilenen 150 aileye gıda, temiz içme suyu, hijyen malzemeleri ile nakdi destekten oluşan yardım paketlerinin ulaştırıldığı ifade edildi.

İkinci aşamada ise sel nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden 180 afetzedeye doğrudan nakdi yardım dağıtıldığı aktarılan açıklamada, desteğin ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yeniden hayatlarını kurmalarına katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, yardım faaliyetlerinin Hüdayi Vakfı ve İSAR'ın yanı sıra Gana Ulusal Cami Kompleksi yönetimi ile Tinasco Okulu işbirliğiyle yürütüldüğü belirtilerek, Gana halkıyla dayanışmanın sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu zor dönemde Gana'nın yanındayız. Yüce Allah'tan afetzede ailelere güç vermesini, kayıplarını telafi etmelerini nasip etmesini ve Gana'yı korumasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gana'da 28 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller, başkent Akra'nın da aralarında bulunduğu 6 vilayette büyük hasara neden olmuştu.

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonunun (NADMO) verilerine göre, sellerde 12 kişi hayatını kaybederken, 75 binden fazla kişi yerinden oldu. Hükümet, sel felaketinin ardından kolera, sıtma ve ishal gibi salgın hastalıklara karşı da uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den Gana'ya İnsani Yardım - Son Dakika

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