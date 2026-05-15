Türkiye'den İsrail'e Suriye Uyarısı

15.05.2026 20:17
Büyükelçi Yıldız, İsrail'in Suriye'deki istemsiz eylemlerine son vermesi çağrısını yineledi.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na atıf yaparak, "İsrail'e, bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda Türkiye'nin Suriye'deki son duruma ilişkin yaklaşımını anlattı.

Yıldız, Türkiye'nin Suriye'deki siyasi ve ekonomik süreçleri yakından takip ettiğini ve birçok başlıkta bu ülkeye destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Bölgedeki istikrarı tehdit eden ana unsurlardan birinin İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri eylemleri olduğunu vurgulayan Yıldız, "İsrail'in son 1,5 yıldır Suriye'de yürüttüğü istikrarı bozucu faaliyetlere ve işgaline rağmen, Suriye makamlarının, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlı kalmasını takdirle karşılıyoruz." dedi.

Büyükelçi Yıldız, "İsrail'e, bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon süreci

Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin "hızlı" ve "kesintisiz" bir şekilde sonuçlandırılmasının Suriye'nin birlik ve bütünlüğü açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Yıldız, bu sürecin, Suriye'deki yeniden inşa çalışmalarını ilerletmek ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecini sağlamak açısından çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Birleşik Suriye'nin ordu, yargı ve idaresinde ikili yapılara yer yoktur." ifadesini kullandı.

Suriye bir köprü görevi görebilir

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bölgede neden olduğu enerji ve ulaştırma sorununa da dikkati çeken Yıldız, "İstikrarlı ve birleşik bir Suriye, ticaret, ulaşım, enerji ve altyapı ağları aracılığıyla Orta Doğu, Türkiye ve Avrupa'yı birbirine bağlayan hayati bir bağlantı noktası işlevi görebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Türkiye'nin ilgili tüm BM kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde milyonlarca Suriyeli için hayati işlev gören konularda desteklerine devam edeceğinin altını çizerek, "Türkiye, Suriye makamlarıyla yakın koordinasyon içinde, BM kuruluşlarının, özellikle de BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) askeri ve Suriye ile ilgili diğer faaliyetlerini desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.

Büyükelçi Yıldız ayrıca, Beşşar Esed rejimi döneminde ciddi insan hakları ihlallerinde rol almış kişilerin yargılanmasının da ülkede adaletin sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

