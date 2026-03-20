Türkiye'den İsrail Saldırısına Kınama
Türkiye'den İsrail Saldırısına Kınama

20.03.2026 22:50
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısını tehlikeli bir tırmanma olarak kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak gördüklerini ve bunu güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Bakanlık, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını, tehlikeli bir tırmanma olarak görüyor ve bunu güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olan İsrail saldırılarının durdurulmasını teminen uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağrıldığı açıklamada, bu bağlamda 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının öneminin altı çizildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine dönük çabalarında Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu ileri sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da ülkenin güneyinde askeri altyapıyı hedef alan İsrail saldırısını kınamıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

