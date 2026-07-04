OECD İstanbul Merkezi için Türkiye'den 750 bin avro katkı - Son Dakika
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OECD İstanbul Merkezi için Türkiye'den 750 bin avro katkı

04.07.2026 09:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Nisan 2025'te İstanbul'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Yenilenmesine İlişkin Protokol"ün onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Mutabakat Zaptı uyarınca Türkiye, 2026'dan başlamak üzere 3 yıl boyunca OECD'ye yıllık 750 bin avro tutarında gönüllü katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OECD İstanbul Merkezi için Türkiye'den 750 bin avro katkı - Son Dakika

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