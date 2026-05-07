Türkiye Diyanet Vakfı 300 genç çifte evlilik desteği sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Diyanet Vakfı 300 genç çifte evlilik desteği sağlayacak

07.05.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş: - "Yarın açıklanacak sonuçlarla birlikte hak sahibi çiftlerimiz belirlenecek, ardından çevrim içi olarak planlanan 'Evlilik Okulu Seminerleri' başlatılacak" - "Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftlerimiz, 1 Haziran-30 Eylül arasında müftülüklerde gerçekleştirilecek resmi nikahlarının ardından 500 bin lira tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanacak"

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Arpaguş, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "İki İnsan Bir Hayat Projesi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Aile kurumunun, bir huzur ve güven limanı olduğu kadar, insanın kemal yolculuğunda da önemli yeri bulunduğunu belirten Arpaguş, insanın aile yuvası sayesinde ilk eğitimini aldığını, toplumsal rolleri öğrenip içselleştirdiğini ifade etti.

Geçmişten tevarüs edilen adap, erkan, ahlak, kimlik, aidiyet, sorumluluk, fedakarlık gibi hasletlerin geleceğe taşınmasının aile kurumu sayesinde mümkün olduğuna işaret eden Arpaguş, "Bu sebeple aile, insanın yaratılışından beri vahyin ve sünnetin inşa etmek istediği erdemli birey, faziletli toplum ve huzurlu dünya idealinin daima odak noktasında yer almıştır. Yüce dinimiz İslam da aileyi toplumun temeli ve huzurun kaynağı olarak görmüştür." diye konuştu.

Aile kurumunun, Türkiye'de toplumun temeli kabul edildiğini ve bu hususun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. maddesiyle teminat altına alındığını anımsatan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Ne var ki bugün aileyi tehdit eden pek çok yıkıcı unsurla karşı karşıyayız. Çeşitli araçlar üzerinden sinsi propagandalarla aile kurumunun hedef alındığını müşahede ediyoruz. Hiçbir sınır ve değer tanımayan bir hayat tarzının, özellikle yeni medya mecraları üzerinden adeta herkese dayatılmaya çalışıldığına üzülerek tanıklık ediyoruz. Buna maruz kalan nesillerin zihin ve gönül dünyalarında ne yazık ki telafisi mümkün olmayan yaralar, tahribatlar oluşmaktadır. Gençlerimiz, inanç, değer, kültür ve ahlak bakımından bir zihin erozyonuna maruz kalmaktadır. Neticede değer algılarında meydana gelen bozulma, ahlaki yozlaşma, bencilleşme, manevi değerlerden kopuş ve çeşitli bağımlılıklar, aile kurumunu ciddi anlamda yıpratmaktadır. Evlilik ve nüfus artış hızının düşmesi, buna karşın boşanma oranlarının günbegün artması, söz konusu tehdidin boyutunu bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir."

"Proje, bütüncül bir iyilik hareketidir"

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların daha etkin hayata geçirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde "Aile On Yılı"nın ilan edildiğini hatırlatan Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını söyledi.

Arpaguş, Başkanlığın tüm birimlerinin bu anlayışla çalıştığını, ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesini devamlı gündemde tuttuğunu, ülke genelinde etkin ve süreklilik arz eden çalışmalarla aile ve nüfus konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla "İki İnsan Bir Hayat Projesi"ni bu kapsamda hayata geçirdiklerini belirten Arpaguş, "Proje, bir ömür sürecek yol arkadaşlığına hazırlanan kardeşlerimize maddi bir destek olmanın ötesinde, gençlerimizin sevgi, saygı ve sorumluluk temelinde bir aile inşa etmelerini hedefleyen bütüncül bir iyilik hareketidir. Bu projeyle, özellikle hayatın yükünü erken yaşta omuzlamak zorunda kalan yetim ve öksüz genç kardeşlerimize öncelik tanıyarak onların yanında olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"1875 çiftimiz için sosyal inceleme aşamasına geçilmiştir"

Proje kapsamında ülke genelindeki 300 genç çifte 500 bin lira tutarında yardım yapılacağını anlatan Arpaguş, şunları kaydetti:

"2 Ocak'ta bağışa açılan proje, kısa sürede büyük bir teveccüh görmüş, toplumumuzun aile kurumuna verdiği değeri bir kez daha gözler önüne sermiştir. 13-31 Mart arasında alınan başvurular neticesinde 40 bini aşkın başvuru tamamlanmıştır. Yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 477 çift nihai değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu süreçte her bir başvuru adalet ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirilmiş olup 1875 çiftimiz için sosyal inceleme aşamasına geçilmiştir. Vakfımızın il şubeleri tarafından yapılan incelemelerle adayların ihtiyaç durumları yerinde tespit edilmiştir. Yarın açıklanacak sonuçlarla birlikte hak sahibi çiftlerimiz belirlenecek, ardından çevrim içi olarak planlanan 'Evlilik Okulu Seminerleri' başlatılacaktır. Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftlerimiz, 1 Haziran-30 Eylül arasında müftülüklerde gerçekleştirilecek resmi nikahlarının ardından 500 bin lira tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanabileceklerdir."

Genç çiftlere yapılacak bu desteği, maddi bir katkıdan öte milletin geleceğine yatırım olarak gördüklerinin altını çizen Arpaguş, "Milli ve manevi değerlerimizle kurulan her yuvanın, milletimizin gücünü artıracağına, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine ve istikbalimizi teminat altına alacağına inanıyoruz." dedi.

TDV olarak iyiliği çoğaltma gayesiyle yürüttükleri bu projede en büyük güç ve motivasyon kaynaklarının milletin desteği olduğuna işaret eden Arpaguş, projeye desteklerinden dolayı millete şükranlarını sundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı 300 genç çifte evlilik desteği sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:29:49. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfı 300 genç çifte evlilik desteği sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.