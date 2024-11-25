Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesinden şehit ailesine ziyaret

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Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi üyeleri, şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın ailesini ziyaret etti.

Kadın Kolları Başkanı Bahar Küçükaydın ve beraberindekiler, 25 Kasım 2022'de şehit olan Ünal'ın Merkez Mahallesi'nde ikamet eden babası Fehmi ve annesi Sema Ünal ile bir araya geldi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Küçükaydın, şehitlerin birer kahraman olduklarına işaret ederek, "Onların aziz hatıraları daima kalbimizde yaşayacaktır. Şehidimizin ailesi başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bize bıraktığı bu kutsal mirası yaşatmak, millet olarak üzerimize düşen en önemli görevdir." dedi.