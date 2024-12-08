Türkiye, Dünya Defne İhtiyacının Yüzde 95\'ini Karşılıyor

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SAMSUN 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, "Dünya defne ihtiyacının yüzde 95'ini Türkiye'den karşılıyor. Fakat bunun üretimine çiftçimiz çok fazla yönelmiyor. Yılda 200 tona yakın yaş defne yaprağı topluyoruz ve 6-7 milyon lira kazanç elde ediyoruz" dedi.

19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, 30 yıl önce ilçedeki ormanlardan tedarikçi firmalara göndermek için toplamaya başladığı defne yapraklarını gelir kapısı haline getirdi. 19 Mayıs ilçesinde kurulu defne yaprağı kurutma tesisi ile günde yaklaşık 1 ton yaş defne yaprağı kurutuluyor. Elek sistemi ile kurutulan yapraklar, ilçedeki kadınlar tarafından ayrıştırılarak firmaların ihtiyacına göre paketleniyor. Türkiye'nin dünya genelindeki defne talebinin yüzde 95'ini karşıladığını vurgulayan Karaman, "Defne ile ilgili yaptığımız çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığımızın faydalanma planı doğrultusunda bakanlığın verdiği izinle orman köylüsüne izin alarak, bölgeden senede tapulu alanlar ve ormanlar dahil 200 tona yakın yaş defne yaprağı alımı yapıyoruz. Bunun da bölgeye yaklaşık olarak 6-7 milyon lira gibi bir girdisi oluyor. Bu ürün şu ana kadar bakanlığa ait olan ormanlardan temin edildiği için üretimle alakalı çalışmalar başlattık. Aldığımız defnelerle beraber gelen tohumlardan ürettiğimiz fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu yılki hedefimiz yaklaşık olarak 1 milyon adet defne fidanı dağıtmak. Fidelerimiz de şu anda 2 yıllık yetişkin düzeydedir. Fideyi diktikten sonra 4'üncü 5'inci yılında kesim durumuna geliyor. Ondan sonra her 2 yılda bir kesilip satılabiliyor. Dünya'nın defne ihtiyacının yüzde 95'ini Türkiye'den karşılanmakta. Fakat bunun üretimine çiftçimiz çok fazla yönelmiyor. Bu konuda da bilgilendirmeler yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

'DEFNE YAPRAKLARI KOZMETİK VE İLAÇ SANAYİNDE KULLANILIYOR'

Defne yapraklarının kozmetik, ilaç, çay ve sabun gibi birçok ürünün hammaddesi olduğunu belirten Karaman, "Defne yaprakları daha çok kozmetik, ilaç, çay, hatta yemeklerde kullanım oranı çok yüksek. Bunun kozmetiğini, şampuanını, sabununu yapıyorlar. Hatta sabunu bazı illerimizde yapılıyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bunların da yaygınlaşması için şu anda hem defne türlerinin belirlenmesi ve tüketiminde faydası olan konularla ilgili Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile yeni bir proje başlattık. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çevre ormanlarda yaptığımız resmi kesimlerden dolayı bölgede bazı şikayetler oluşuyor. Vatandaşın bunu resmi olarak kesilebileceğini, resmi olmadan kesilemeyeceği konusunda bilgilendirmeler yapmamız gerekiyor. Yapılan tüm kesimlerin bakanlık izni ile olduğunu, her 2 yılda bir üçüncü yıl aynı alandan kesim yapılarak devam edildiğinin bilgilendirilmesi gerekiyor. Defne yaprağı daha çok ülkemiz dışında kullanılan bir ürün" diye konuştu.

'YAŞ DEFNE YAPRAĞI KİLOSU 35 TL'

Defne yaprağının bölge halkına önemli bir gelir sağladığını söyleyen Karaman, "Defne alımında köylülerin kesip kamyonla veya arabalarıyla getirdiği ürünler burada tartılıyor ve ücretleri peşin ödeniyor. Şu anda yaş yaprağı 35 TL'den alıyoruz. Dallı olarak da 10 TL'den alınıyor. Çiftçimiz bundan büyük bir gelir elde ediyor. Biz burada alım sonrası defne yapraklarını fırında sıcak hava ile kurutup işliyoruz. Daha sonra işçilerimiz yaprakları ayıklayarak firmaların istediği ölçülerde onları gönderiyoruz" dedi.