Türkiye Ekonomisi Güçleniyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, küresel belirsizlikler ve bölgesel jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde, Türkiye'nin güçlü ekonomi yönetimi ve üretim kapasitesiyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Manisa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (MANSİAD) kentteki bir otelde düzenlediği sahur programında konuşan Yenişehirlioğlu, enerji maliyetlerinden tedarik zincirlerine kadar birçok alanda dalgalanmalar yaşandığını söyledi.

Yenişehirlioğlu, "Böyle bir tabloda Türkiye, güçlü ekonomi yönetimi ve üretim kapasitesiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Enflasyonla mücadele, ekonomi politikalarımızın merkezinde yer almayı sürdürüyor. Ekonominin allak bullak edildiği bir konjonktürde, ulaşım sahalarının kilitlendiği, bombaların sağanak gibi yağdığı bir dönemde, hem enerji maliyetlerinin hem ulaşımın sekteye uğradığı böylesine enteresan ve korkunç bir zaman diliminde, biz üretim kapasitemizle bütün imkansızlıklara rağmen yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Enflasyonu kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken Yenişehirlioğlu, özellikle gıda ve enerji başta olmak üzere bazı kalemlerde görülen kısa vadeli dalgalanmaların mevsimsel etkilerden kaynaklandığını ve geçici olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

Yenişehirlioğlu, hükümet olarak sanayicilerin ve iş dünyasının önünü açan, yükünü hafifleten ve riskleri azaltan adımlar attıklarını vurguladı.

Küresel enerji arzında yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik adımlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılıyor olması, enerji trafiğinin sekteye uğramış olması, enerji arzındaki durumların, kendi enerji alternatiflerimizi oluşturmak konusundaki aldığımız kararların bir kez daha önemini ortaya koyuyor. Dış ülkelere bağımlı olmaksızın kendi enerji arzınızı koruyor olabilmeniz. İşte bu noktada hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de yapılan hummalı çalışmalar, hadisenin ne kadar ileri görüşlü bir seviyede olduğunun delili ve ispatıdır. Avrupa'nın içine düştüğü açmazlar ve bunalımlar, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda, Türkiye'nin bu noktadaki yapıcı ve barışçıl tavrının ne kadar önem arz ettiğini göstermektedir. Avrupa'daki devletlerde çok klas ve çok kalibreli liderlerin de kalmadığını görüyoruz. Bu noktada Türkiye'nin ne kadar önem arz ettiğini, Türkiye'siz bir Avrupa'nın var olamayacağı bilincinin net bir şekilde ortaya konulduğunu görüyoruz."

Sahur programına AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve MANSİAD Başkanı Abdullah Bilir ile iş insanları katıldı.