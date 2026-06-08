Türkiye Ekonomisi Yavaşlıyor

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yalnızca yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek, "Türkiye artık büyümeyi değil günü kurtarmayı konuşuyor" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesini yazılı değerlendirdi. Bir önceki çeyreğe göre büyümenin yüzde 0,1 olarak gerçekleştiğini belirten Kış, nüfus artışı dikkate alındığında kişi başına düşen büyümenin yüzde 2'nin de altına gerilediğini kaydetti.

Türkiye'nin genç nüfusuna iş yaratabilmesi için yıllık en az yüzde 5 ila 7 arasında büyümesi gerektiğini ifade eden Kış, "2024 yılında büyüme yüzde 3,3'te kaldı. 2025 yılında yüzde 3,6 oldu. 2026'nın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,5'e düştü. Türkiye büyümüyor, yavaşlıyor. Üstelik bu düşük büyüme de yüzde 32'nin üzerindeki enflasyon pahasına sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomik büyümenin temel kaynağının üretim olması gerektiğini vurgulayan Kış, mevcut büyümenin ise tamamen tüketime dayandığını öne sürdü. İlk çeyrek verilerine göre hanehalkı tüketiminin yüzde 4,8 arttığını, sanayi üretiminin daraldığını ve mal ile hizmet ihracatının yüzde 12,7 gerilediğini belirten Kış, "Türkiye ekonomisinin büyümesine sanayiden de ihracattan da katkı gelmedi" dedi.

Kış, Türkiye'nin üretim ekonomisinden uzaklaştığını belirterek, "Türkiye artık büyümeyi değil günü kurtarmayı konuşuyor. Üreten Türkiye yerine tüketen Türkiye yaratıldı. Fabrikalar yavaşlıyor, ihracat düşüyor, sanayi küçülüyor. Buna rağmen vatandaş kredi kartıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Bu sürdürülebilir bir ekonomik model değildir" diye kaydetti.

"TÜRKİYE'DE NEREDEYSE HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ İŞSİZ"

Büyümenin yavaşlamasının istihdama da yansıdığını belirten Kış, son bir yılda istihdamın 205 bin kişi azaldığını, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 12 milyon 200 bine ulaştığını söyledi. Gerçek işsizlik oranının yüzde 30,1 olduğunu ifade eden Kış, "İktidar işsizliği makyajlı rakamlarla gizlemeye çalışıyor. Ama gerçek ortada. Türkiye'de neredeyse her üç kişiden biri işsiz. İnsanlar iş bulma umudunu kaybettiği için iş aramaktan vazgeçiyor" dedi.

"BÜYÜYEN EKONOMİ DEĞİL, KREDİ KARTI EKSTRESİ"

Ekonomide büyümenin yavaşladığı dönemde vatandaşın borç yükünün hızla arttığını belirten Kış, vatandaşın bankalara ve finans kuruluşlarına olan borcunun 6 trilyon 738 milyar liraya ulaştığını söyledi. Kış, yılın ilk dört ayında vatandaşların ödediği faizin 480,2 milyar liraya çıktığını kaydederek KOBİ'lerin banka borcunun 7 trilyon 259 milyar liraya, tarım sektörünün banka borcunun ise 1 trilyon 390 milyar liraya yükseldiğini ifade ederek "Ekonomi yüzde 2,5 büyüyor ama vatandaşın borcu katlanarak artıyor. Büyüyen ekonomi değil, kredi kartı ekstresi. Büyüyen üretim değil, faiz yükü" dedi.

Aynı dönemde bankacılık sektörünün dört ayda 473,9 milyar lira brüt kar elde ettiğini hatırlatan Kış, ekonomik programın kazananının bankalar olduğunu savundu. Kış, "Vatandaş geçinmek için kredi çekiyor, kredi kartına yükleniyor. Esnaf borçla dönüyor. Çiftçi borçla ekim yapıyor. Ama bankalar dört ayda 474 milyar lira kar açıklıyor. Bu tablo ekonominin kim için çalıştığını açıkça gösteriyor" dedi.

Açıklamasının sonunda mevcut ekonomik tabloyu eleştiren Kış, şunları kaydetti:

"Türkiye büyümeyi unuttu. Çünkü üretimi unuttu. Sanayiyi unuttu. Çiftçiyi unuttu. İhracatı unuttu. Bugün açıklanan rakamlar bize şunu söylüyor. Bu ekonomi vatandaşın refahını büyütmüyor. Yoksulluğu, borcu ve gelir adaletsizliğini büyütüyor. Türkiye'nin ihtiyacı rakamlarla süslenmiş büyüme masalları değil; üreten, kazandıran ve adil paylaşan bir ekonomik düzendir."