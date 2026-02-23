Türkiye-Ekvador Ticaret Görüşmesi

(ANKARA)- Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ekvator'un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, 2026'da düzenlenmesi planlanan 1. Dönem KEK Toplantısı hazırlıkları ile savunma sanayi ve hizmet sektöründeki iş birliği olanakları ele alındı.

