Türkiye-Ermenistan Sınır Açılıyor

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Emekli Büyükelçi Serdar Kılıç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınıra ilişkin, "Sınır, açılmaya hazır noktaya geldi sayılır fakat tamamlanması gereken birtakım bürokratik ve teknik çalışmalar var." dedi.

Kılıç, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da "Fırtınaların İçinden Geçmek" temasıyla düzenlenen "Erivan Diyalog 2026" kapsamında Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Ermenistan'da bulunmasının çok önemli olduğunu, uzun yıllar sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret yapıldığını hatırlatan Kılıç, Yılmaz'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile verimli bir görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Kılıç, ilk defa iki ülke arasında tarihi İpek Yolunda bulunan Ani Köprüsü'nün onarımına ilişkin bir protokolün de imzalandığına işaret ederek, protokolün Yılmaz ve Paşinyan'ın huzurunda imzalandığını hatırlattı.

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ziyareti dönüm noktası"

Serdar Kılıç, Yılmaz'ın Erivan'da ikili temaslarda da bulunduğunu belirterek "O bile başlı başına Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok ilginç. Bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ermenistan'da düzenlenen bir toplantı için Erivan'a geldi ve burada çok güzel karşılandı. Önemli bir ziyaret ve dönüm noktasıydı. İnşallah bundan sonra Türkiye-Ermenistan ilişkileri gelişmeye devam eder." diye konuştu.

İki ülke arasındaki üst düzey temasların giderek arttığını ifade eden Kılıç, Paşinyan'ın defalarca Türkiye'ye geldiğini ve yakın zamanda Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan'ın da Ankara'ya ziyarette bulunduğunu anımsattı.

Kılıç, iki ülke arasında karşılıklı anlayış temelinde yürütülen ilişkilerin tam normalleşmeye giden süreci hızlandıracağını umduğunu dile getirdi.

Normalleşme konusunda atılması gereken çok sayıda adım olduğunu ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile beraber onlar üzerine çalıştıklarını kaydetti.

"Ani Köprüsü tarihi öneme sahip"

Serdar Kılıç, Ani Köprüsü'nün 11-12. yüzyıldan kaldığını, bir ayağının Türkiye ve diğer ayağının Ermenistan topraklarında bulunması nedeniyle tarihi bir önem arz ettiğini söyledi.

Köprünün orta kısmının tamamen yıkıldığını ve iki ülkenin köprüyü ortaklaşa onaracağını belirten Kılıç, iki ülke uzmanlarının o konudaki ortak çalışma kültürünün gelişeceğini ve tarihi bir yapının birlikte restore edilmiş olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Kılıç, normalleşme sürecine Ocak 2022'de başladıklarını ve Rubinyan ile ağabey-kardeş gibi olduklarını belirterek "Ocak 2022'ye geri dönüp söylenmiş olsa bugün bu noktada olacağımıza kimse inanmazdı. Açıkçası biz de inanamayabilirdik. Çok kısa zamanda çok ciddi adımlar attık." dedi.

Halklar arası temasın artırılması

Kılıç, "Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları (THY) 11 Mart'ta buraya (Erivan) uçmaya başladı, her gün bir sefer yapıyor. 15 Mayıs'tan itibaren de ikiye çıkacak o sefer sayısı. Pegasus da uçuyor." diyerek bunun firmalar için sağladığı ekonomik getiriden ziyade halkların temasını artırması açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Türkiye ve Ermenistan'dan 5'er üniversite öğrencisine karşılıklı burs verildiğine ve hem diplomatik hem de hususi pasaport hamillerine vize kolaylığı getirildiğine işaret eden Kılıç, atılacak önemli adımlar olduğunu belirtti.

Serdar Kılıç, "Artık sınırların açılması noktasına geldik, onun üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kars-Gümrü Tren Yolu'nun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi için Kars'ta ortak çalışma grubu toplantısı yapıldığını ve Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temelinin atıldığını hatırlatan Kılıç, Türk ve Ermeni halkları arasında temasın daha da artırılabileceğini vurguladı.

Emekli Büyükelçi Kılıç, Eylül 2025'te Erivan'a geldiği zaman ile bu seferki gelişi arasındaki farktan bahsederek "İnsanlar çok daha benimsemeye başladılar. Ruben'le (Rubinyan) de biz ilk başta muhtemelen başladığımızda bir çekingenlik, bir ürkeklik vardı ama şimdi o da kalmadı. Ben dediğim gibi konuşma sırasında da söyledim, bütün yaptığım önerilerde acaba bu süreci ve Ermenistan halkının yaşam kalitesine nasıl katkıda bulunuruz diye yaptım." diye konuştu.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Kılıç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınıra ilişkin, şunları kaydetti:

"Sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır. Fakat tamamlanması gereken birtakım bürokratik ve teknik çalışmalar var. Yarın sabah sınırı açtım deyip de insanları sınırdan sokamayacak noktada olursunuz. Fiber optik kablolar döşenmesi gerekiyor. Güvenlik görevlileri, gümrük görevlileri hepsi gelmesi gerekiyor. Bütün bunlar yapılmadan, sırf sınırı açtım demek için açılmaz. O toplantıyı yapmak için toplantı yapmak gibi olur."