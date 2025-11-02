Sınırımızda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu - Son Dakika
Sınırımızda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Sınırımızda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
02.11.2025 19:30
Türkiye-Ermenistan sınırında 18.49'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan sarsıntı, 6.52 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Türkiye Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi konuşurken; bir deprem haberi daha geldi.

SINIRDA KORKUTAN DEPREM

Bu kez deprem ülke sınırında gerçekleşti. Türkiye- Ermenistan sınırında 18.49'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesi ve Ermenistan'ın Şirak ili olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6.52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

