Türkiye FAO Konsey Üyeliğine Seçildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) üst yönetimi olan konsey üyeliğine seçilmesine ilişkin, "Konsey üyeliğimiz boyunca, bölgeler arası diyaloğu ve ortak çözümleri üretmeye yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin FAO konsey üyeliğine seçilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Bu sorumluluğu, FAO'nun temel değerleri doğrultusunda, şeffaflık, kapsayıcılık ve işbirliği ilkeleriyle yerine getirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Konsey üyeliğimiz boyunca, bölgeler arası diyaloğu ve ortak çözümleri üretmeye yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz. FAO'nun daha dirençli ve etkili bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamak için üye ülkelerle yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Birlikte çalışarak, küresel gıda sistemlerinin geleceğini şekillendirebileceğimize inanıyoruz."