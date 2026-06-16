Türkiye-Fildişi Sahili İşbirliği Fırsatları

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Fildişi Sahili İş Konseyi heyeti, Abidjan'da gerçekleştirdiği temaslarda konut, altyapı, kamu-özel ortaklığı, yapı malzemeleri ve spor tesisleri alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi Başkanı Vedat Ergünbaş başkanlığındaki heyet, Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti Abidjan'da kamu kurumları, yatırım ajansları, iş dünyası kuruluşları ve yerel yönetim temsilcileriyle bir araya geldi.

Heyetin temaslarında, ülkede yaklaşık 800 bin konutluk açık bulunduğu ve bu durumun sosyal konut, altyapı, yapı malzemeleri ve şehircilik alanlarında önemli yatırım fırsatları sunduğu belirtildi.

Fildişi Sahili Yatırım ve Promosyon Ajansı (CEPICI) ile yapılan görüşmede yatırım teşvikleri, vergi avantajları ve yabancı yatırımcılara yönelik destek mekanizmaları ele alınırken, ülkenin Batı Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığı vurgulandı.

Heyet ayrıca Build Expo Cote d'Ivoire Fuarı'na katılarak yerel iş dünyası temsilcileriyle temaslarda bulundu.

Fuar kapsamında düzenlenen panelde konuşan Ergünbaş, Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki ekonomik ilişkilerin ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve uzun vadeli yatırımlarla daha da güçlendirilebileceğini ifade etti.

Fildişi Sahili Kamu-Özel Ortaklığı Kurumu ile yapılan görüşmelerde ulaştırma, sosyal konut ve altyapı projelerinde kamu-özel ortaklığı modelinin önemi ele alınırken, Türk şirketlerinin mühendislik, finansman, inşaat ve işletme alanlarındaki tecrübelerinin ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sağlayabileceği değerlendirildi.

Heyet, Spor Bakanlığı, Sosyal Konut Kurumu, Ticaret ve Sanayi Odası, İşverenler Konfederasyonu ve Abobo Belediyesi ile gerçekleştirdiği temaslarda spor tesisleri, sosyal konut projeleri, yerel altyapı yatırımları ve özel sektör işbirliklerini görüştü.

Ergünbaş, görüşmelerde Türk firmalarının Fildişi Sahili'nde yalnızca yüklenici olarak değil, yatırımcı ve uzun vadeli proje ortağı olarak da yer alabileceğini belirterek, iki ülke iş dünyaları arasındaki temasların somut projelerle desteklenmesinin önemine dikkati çekti.