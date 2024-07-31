Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Medyaradar'a Erişim Engeli Getirilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Medyaradar'a Erişim Engeli Getirilmesine Tepki Gösterdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Medyaradar internet sitesine erişim engeli getirilmesiyle ilgili açıklama yaparak, bu kararın temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu belirtti. TGC, internet sitelerine uygulanan erişim engellerinin basın ve düşünce özgürlüğünü engellediğini vurguladı. Ayrıca, hakimliklerin anayasaya aykırı karar alamayacağına dikkat çekildi ve erişim engelleme kararlarının sansüre dönüşmemesi gerektiği vurgulandı.

31.07.2024 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Medyaradar internet sitesine erişim engeli getirilmesiyle ilgili "İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından www.medyaradar.com URL adresli internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı temel hak ve özgürlüklere aykırı bir karardır" açıklamasını yaptı.

TGC, Medyaradar'a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. TGC'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de internet siteleri, haberler ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik uygulanan erişim engeli sayısı her gün biraz daha artıyor. Bu kararlarla basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü ağır bir şekilde engelleniyor. Son olarak 30 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6987 sayılı İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararına göre Medyaradar internet sitesine erişim engeli getirildi. Anayasamızın 13. maddesi temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmayacağını belirtiyor. Anayasanın 28. maddesi ise 'Basının hür olduğunu ve sansür edilemeyeceğini', devletin de basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü olduğunu vurguluyor. 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. Maddesi ise 'Basının özgür ve bu özgürlüğün; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerdiğini' açıkça beyan ediyor. Bu nedenle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından www.medyaradar.com URL adresli internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı temel hak ve özgürlüklere aykırı bir karardır.

"Hakimlikler, anayasaya aykırı karar alamaz"

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği kararında Turkuvaz Medya'nın bir müracaatı neticesinde daha önce alındığı anlaşılan kararın uygulanmadığı gerekçe gösteriliyor. Ancak Medyaradar İnternet Sitesi yetkilileri konuyla ilgili olarak tebligat gönderilmediğini belirtiyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 'Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu' 11. maddesi ile garanti altına almıştır. Bu nedenle hakimlikler de Anayasa hükümlerine aykırı bir karar alamaz. Erişim engelleme kararlarının bu kadar rahat verilebilmesi ise bütün basının haberleri üzerinde caydırıcı etki yapıyor. Anayasaya göre herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır. Erişim engelleme kararları, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir sansüre dönüşmemelidir."

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Medyaradar'a Erişim Engeli Getirilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 19:45:07. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Medyaradar'a Erişim Engeli Getirilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement