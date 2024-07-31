Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Medyaradar'a Erişim Engeli Getirilmesine Tepki Gösterdi

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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Medyaradar internet sitesine erişim engeli getirilmesiyle ilgili "İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından www.medyaradar.com URL adresli internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı temel hak ve özgürlüklere aykırı bir karardır" açıklamasını yaptı.

TGC, Medyaradar'a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. TGC'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de internet siteleri, haberler ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik uygulanan erişim engeli sayısı her gün biraz daha artıyor. Bu kararlarla basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü ağır bir şekilde engelleniyor. Son olarak 30 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6987 sayılı İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararına göre Medyaradar internet sitesine erişim engeli getirildi. Anayasamızın 13. maddesi temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmayacağını belirtiyor. Anayasanın 28. maddesi ise 'Basının hür olduğunu ve sansür edilemeyeceğini', devletin de basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü olduğunu vurguluyor. 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. Maddesi ise 'Basının özgür ve bu özgürlüğün; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerdiğini' açıkça beyan ediyor. Bu nedenle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından www.medyaradar.com URL adresli internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı temel hak ve özgürlüklere aykırı bir karardır.

"Hakimlikler, anayasaya aykırı karar alamaz"

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği kararında Turkuvaz Medya'nın bir müracaatı neticesinde daha önce alındığı anlaşılan kararın uygulanmadığı gerekçe gösteriliyor. Ancak Medyaradar İnternet Sitesi yetkilileri konuyla ilgili olarak tebligat gönderilmediğini belirtiyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 'Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu' 11. maddesi ile garanti altına almıştır. Bu nedenle hakimlikler de Anayasa hükümlerine aykırı bir karar alamaz. Erişim engelleme kararlarının bu kadar rahat verilebilmesi ise bütün basının haberleri üzerinde caydırıcı etki yapıyor. Anayasaya göre herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır. Erişim engelleme kararları, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir sansüre dönüşmemelidir."