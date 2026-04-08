Türkiye 2035'te Güneş Enerjisinde 75 Bin Megavat Hedefliyor, Yatırımlar 80 Milyar Dolara Ulaşacak

08.04.2026 03:09
Türkiye, 2035 yılına kadar güneş enerjisinde 75 bin megavat kurulu güç hedefliyor ve bu alanda 80 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. Güneş ve rüzgâr enerjisinde toplam 120 bin megavat hedefi bulunuyor, Ocak 2026 itibarıyla güneş enerjisi kurulu gücünün 25 bin megavatı aşması bekleniyor. Enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığı azaltma hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi stratejik bir alan haline geldi, artan maliyetler ve teknolojik gelişmeler yatırımları cazip kılıyor.

Türkiye, güneşlenme süresi açısından Avrupa'da avantajlı konumda olup, büyük ölçekli santraller ve çatı tipi uygulamalarla kapasite artışı sağlanıyor. Lisanssız GES projeleri ve YEKA yarışmaları yatırımları destekliyor, depolama entegrasyonu da önem kazanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, güneş enerjisi kurulu gücü 2014'te 40,2 megavattan 2026'da 25 bin 827 megavata yükselecek ve toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 20,9'a ulaşacak.

Ulusal Enerji Planı'na göre elektrik tüketimi artacak, güneş enerjisi yatırımları devam edecek. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası, yıllık 2 bin 741 saat güneşlenme süresi ve yüksek ışınım oranıyla yatırım potansiyelini vurguluyor. 2025 yılı yenilenebilir enerjide rekor seviyede tamamlandı, 2026 beklentileri yüksek. Jeopolitik gelişmeler alternatif enerji yatırımlarını teşvik ediyor, temiz enerjiye geçiş yeni dağılımlar yaratabilir.

SolarEX İstanbul fuarı, 8-10 Nisan 2026'da 18. kez düzenlenecek, yerli üreticileri uluslararası alıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Konferanslarda enerji dönüşümü ve depolama teknolojileri ele alınacak. IRENA verilerine göre, 2025'te küresel yenilenebilir enerjide 692 gigavat artış yaşandı, güneş enerjisi bu artışın yüzde 73,8'ini oluşturdu. EPDK, 2026'da lisanssız elektrik üretimi için 3,5 gigavat kapasite ayırdı, TEİAŞ da iletim ve dağıtım seviyelerinde kapasite sunuyor.

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

02:43
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı
İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
02:10
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
02:08
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
01:36
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
00:19
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de Günyüzü Kaymakamı Kurt kaza geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
