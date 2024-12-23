Türkiye Haber Kameramanları Derneği Anıtkabir\'de

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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin yeni yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dernek Başkanı Aytekin Polatel başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Polatel'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Polatel ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Polatel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Dünyadaki meslektaşlarımız arasında saygın bir başarıyla Türkiyemizi temsil ediyoruz. Geleceğe doğru azimle, milli projelerimize ilerliyoruz. Gençlerimize, geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımıza mesleğimizi en doğru şekilde anlatmak için tüm gayretimizle emek veriyoruz. Haberciler olarak hakikatin sesi olma andımızı yüce huzurunuzda yineleriz. Daima yolundayız ve o yolda senin izlerini takip etmekteyiz."