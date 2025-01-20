Türkiye Halep Konsolosluğu\'nu Yeniden Açtı

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- Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu ve Halep Başkonsolosu Cengiz, Halep Valisi Garib ile görüştü

HALEP - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, Halep Başkonsolosluğu'nun açılışının ardından Halep Valisi Azzam Garib ile bir araya geldi.

Suriye'de 2012 yılında başlayan iç savaş sırasında kapatılan Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu tekrar açıldı. Türk bayrağının göndere çekilmesiyle 12 yılın ardından diplomatik faaliyetlerine yeniden başlayan konsolosluğun açılış törenine katılan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, Halep Valisi Azzam Garib ile görüştü.