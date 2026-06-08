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Türkiye Havacılıkta Yükseliyor

08.06.2026 10:55
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Türkiye, havacılıkta merkez olma yolunda büyük uçak siparişleriyle büyümesini sürdürüyor.

6 Nisan 1920

1- Türkiye küresel havacılıktaki konumuyla göz dolduruyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Afrika ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Kamil Alawadhi:

"Türkiye'nin uçak siparişleri oldukça yüksek seviyede. Bu nedenle Türkiye'nin mevcut büyüklüğünde kalması mümkün değil. Türk havacılık sektörünün büyümesini sürdürmesini bekliyoruz"

"Türkiye, son yıllarda uluslararası hava taşımacılığında önemli bir merkez haline geldi"

(Gökhan Yıldız/Rio de Janeiro)

2- THY ultra uzun menzilli uçaklarla doğrudan uçuş ağını genişletecek

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker:

"Yaklaşık 420 uçaklık sipariş planımız sürüyor. Ultra uzun menzilli uçakların 2027 sonundan itibaren filoya katılmasıyla Avustralya ve Güney Amerika'da bazı noktalara doğrudan uçuş imkanı elde edeceğiz"

"İnşallah bu seneyi az zararla, makul bir büyümeyle tamamlayıp kaldığımız yerden Türk Hava Yolları büyümesine devam edeceğiz"

"Hava yollarının bu çok yoğun rekabet ortamında aynı işi yaparak büyümeleri zorlaşıyor. Daha çok uçak, daha çok yolcu, daha çok gelir. Bu işin karlılığı düşüyor. O yüzden katma değeri daha yüksek olan alanlarda daha çok bulunacağız"

(Gökhan Yıldız/Rio de Janeiro)

3- Sıfır Atık Festivali'nin enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı

TENMAK Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli:

"Festival 4 gün sürdü. Festival boyunca 850 megavatsaat yani yaklaşık 30 bin hanenin 4 günlük tüketimine eş değer elektrik kullanıldı ve bunun tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Eğer bu elektrik fosil kaynaklardan sağlansaydı yaklaşık 530 ton sera gazı emisyonu ortaya çıkacaktı"

"Dünyada karbon nötr festivaller bugüne kadar çoğunlukla karbon sertifikaları alınarak gerçekleştirildi ancak tüm enerji talebini YEK-G sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan karşılayan bir festival örneği bulunmuyordu. Bu yönüyle Sıfır Atık Festivali hem Türkiye'de hem de dünyada bir ilk oldu"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

4- Türkiye'deki mikro ihracatın portföyü yüksek teknoloji ürünlerle değişiyor

Ticaret Bakanlığının raporuna göre, geçen yıl mikro ihracatta paket başına yaklaşık 738 dolarla en yüksek birim geliri sağlayan ürün grubu "medikal cihazlar" oldu

Artan lojistik maliyetlerine karşı "değerli ürün" stratejisine yönelen Türk e-ihracatçısı, ağır ürünler yerine yüksek teknolojili ürünlere odaklandı

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Hazır yemek sektöründe düğün sezonu hareketliliği başladı

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ:

"Düğün salonu sahiplerine, bireysel kır düğünü yapan kişilere ve kır pikniği organize eden işletmelere, lisanslı şirketlerden yemek almasını öneriyoruz"

"Ülke genelindeki hazır yemek sektörü, piknikler dahil ekonomiye aşağı yukarı 852 milyon liralık katkı sağlıyor"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

6- Okyanusların maruz kaldığı baskılar COP31'in önemini artırıyor

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu:

"Küresel karbon emisyonlarının yaklaşık üçte biri ve insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan fazla ısının yüzde 90'ından fazlası, denizler tarafından tutuluyor ancak okyanuslar termal stres, asitlenme, oksijen azalması, plastik kirliliği, habitat kaybı ve biyoçeşitlilikteki gerileme gibi sorunlarla karşı karşıya"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu:

"COP31'i yalnızca bir iklim zirvesi değil aynı zamanda güçlü bir 'Deniz COP'u' olarak değerlendirmeliyiz çünkü iklim değişikliğinin en görünür etkileri denizlerde ortaya çıkıyor. Denizlerde ısınma, asitlenme, oksijen kaybı ve ekosistem bozulmaları giderek artıyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

7- Şahika Ercümen'den "okyanusların yağmur ormanları" mercan resiflerine farkındalık dalışı

BM UNDP "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen'in, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgesinde yaptığı dalışta mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülendi

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Ercümen:

"Okyanusların yağmur ormanları olarak bilinen mercan resifleri, deniz yaşamının akciğerleri konumunda ancak yükselen deniz sıcaklıkları ve insan kaynaklı baskılar nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde mercanlar benzeri görülmemiş bir tehdit altında"

(Şebnem Coşkun/Şarm El-Şeyh) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Uzmanlar, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyindeki konumunu kaybetmesini İsrail'e desteğiyle ilişkilendiriyor

Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Trita Parsi:

"İsrail'e ve soykırımına verdikleri destek, diğer ülkelerin Almanya'ya inancını derinden kaybetmesine neden oldu"

Gazeteci James Jackson:

"Almanya'nın özellikle Küresel Güney ülkeleri nezdindeki itibarının önemli bir kısmını kaybettiğini gösteriyor. Almanya'nın İsrail'e koşulsuz desteğinin bunda etkili olduğunu düşünüyorum hatta Dışişleri Bakanı bile bunun bazı oyların kaybedilmesine yol açan şeylerden biri olduğunu kabul etti"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

9- İsviçre'de "nüfusu 10 milyonla sınırlamayı öngören girişim" için referandum öncesi derin görüş ayrılığı

Yayımlanan son anketler, gerçekleştirilmesi planlanan referandumda oyların neredeyse eşit olacağına işaret ediyor

Öneri kapsamında nüfusun 9,5 milyonu aşması halinde hükümet ve parlamento harekete geçerek yasal adımlar atmak zorunda kalacak

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- "Rusya'nın Davos'u"nda yeni büyüme arayışı öne çıktı

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında toplam 1084 anlaşma imzalanırken anlaşmaların toplam değeri 6 trilyon 642 milyar rubleye (yaklaşık 89,5 milyar dolar) ulaştı

Rusya'nın yaptırımlar altında ekonomik çöküş yaşamadığı vurgulanan forumda mevcut büyüme dinamiklerinin sınırları da daha açık biçimde tartışıldı

(Emre Gürkan Abay/St. Petersburg)

11- Dünya Kupası tarihi: 2022

Arjantin, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022'deki FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü şampiyonluğuna ulaştı

Kariyerinin ilk Dünya Kupası zaferini yaşayan Messi, 5. kez yer aldığı turnuvada Alman Lothar Matthaeus'u geride bırakarak en çok maça çıkan oyuncu (26) rekorunu ele geçirdi

Katar 2022, 172 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atılan turnuvası oldu

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

12- Dünya Kupası'nın baba oğulları

Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcular, babalarının izinden giderek Dünya Kupası'nda mücadele etti

Meksikalı Hernandez, babasından 24, büyükbabasından 56 yıl sonra Dünya Kupası'nda forma giydi

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

13- Dünya Kupası tarihinde 54 kez hat-trick yapıldı

Milli futbolcu Burhan Sargın, 1954 yılında Güney Kore karşısında attığı 3 golle Türkiye adına Dünya Kupası'nda hat-trick yapan tek oyuncu oldu

(Bozhan Memiş/İstanbul)

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Kaynak: AA

Havacılık, Türkiye, İhracat, Enerji, Güncel, Son Dakika

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