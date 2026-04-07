Hazır Beton Sektörü 2025'te Güçlü Büyüme ve Dönüşümle Öne Çıktı - Son Dakika
Hazır Beton Sektörü 2025'te Güçlü Büyüme ve Dönüşümle Öne Çıktı

07.04.2026 11:43
Türkiye Hazır Beton Birliği'nin raporuna göre, inşaat sektörü %10,8 büyüyerek ekonominin üzerinde bir performans gösterdi. Hazır beton üretimi %7,7 artarak 140 milyon m3'e ulaştı ve sektör, sürdürülebilirlik ile dijital dönüşüm gibi alanlarda dönüşüm ihtiyacını vurguladı.

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) 2025 yılı Hazır Beton Sektör Raporu'na göre, Türkiye ekonomisi %3,6 büyürken inşaat sektörü %10,8 ile ekonominin üzerinde performans gösterdi. Hazır beton sektörü ise üretim hacmini %7,7 artırarak 140 milyon m3 üretim gerçekleştirdi ve 50 bini aşan istihdamı, yaklaşık 293 milyar TL'lik cirosuyla ekonomiye güçlü katkıda bulundu.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, sektörün Avrupa'daki liderliğini koruduğunu belirterek, tesis başına üretim, teknik kapasite ve operasyonel yetkinlik açısından öne çıktığını vurguladı. Raporda, deprem sonrası yeniden inşa faaliyetleri, kentsel dönüşüm, kamu altyapı yatırımları ve ertelenmiş talebin inşaat sektöründeki canlılığın temel belirleyicileri olduğu ifade edildi.

2025 yılı, sektörde dönüşüm ihtiyacının daha net hissedildiği bir dönem olarak kaydedildi. THBB Başkanı Işık, hazır beton sektörünün geleceğinin yalnızca daha fazla üretimde değil; daha verimli, izlenebilir, düşük karbonlu ve dirençli bir yapılaşma yaklaşımında yattığını belirtti. Düşük karbonlu yeşil çimento kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen düzenlemelerin yürürlüğe girmesi, emisyon ticaret sistemi hazırlıkları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi başlıkların çevresel performansı rekabetin ayrılmaz parçası haline getirdiği vurgulandı.

Bu çerçevede, THBB olarak 2025 yılında 'Üçüz Dönüşüm Danışmanlığı' modelini hayata geçirdiklerini açıklayan Işık, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve insani/sosyal dönüşümü entegre bir yapıda ele aldıklarını ifade etti. Model, GPS ve IoT tabanlı filo takibi, yapay zekâ destekli rota optimizasyonu ve veri temelli performans yönetimi gibi bileşenleri içeriyor.

Raporda ayrıca, dirençli yapılaşmanın önemine dikkat çekilerek, deprem gerçeği karşısında güvenli ve uzun ömürlü yapı üretiminin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu belirtildi. THBB, kentsel dönüşümün hızlanması, riskli yapı stokunun yenilenmesi ve yapı denetim süreçlerinin etkinleştirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürdü.

Sürdürülebilirlik alanında, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) kapsamında 26 tesisin belgeli hale gelmesi sektördeki dönüşümün somutlaştığını gösterdi. Ayrıca, BETON 2025 Fuarı ve Zirvesi ile 100'ün üzerinde firmayı, 15 bini aşkın ziyaretçiyi ve 71 ülkeden sektör temsilcisini bir araya getirdiklerini ifade eden Işık, 2027'de İstanbul Fuar Merkezi'nde daha büyük bir fuar düzenleyeceklerini açıkladı.

THBB, 1988'den bu yana güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir beton üretiminin yaygınlaşması için çalıştığını vurgulayarak, düşük karbonlu üretim, dijitalleşme, kaynak verimliliği ve dirençli yapılaşma gibi başlıklarda çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Son Dakika Güncel Hazır Beton Sektörü 2025'te Güçlü Büyüme ve Dönüşümle Öne Çıktı - Son Dakika

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
