Türkiye-Hindistan İklim Değişikliği Görüşmesi

(ANKARA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çeşitli temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müsteşarı Tanmay Kumar ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelesi ele alındı.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci'nin, Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müsteşarı Tanmay Kumar'la Yeni Delhi'de gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelesi ile çevre öncelikleri ve COP31 bağlantılı konular ele alındı."