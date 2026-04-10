Türkiye İhracatta Yeni Rekor Kırdı

Bakan Kacır, Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'nin üretim ve ticaret gücünü artıracak önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Uzunköprü Atatürk OSB'nin şehir, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getiren Kacır, "OSB'mizin şehrimize, bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Küresel ölçekte ekonomik ve siyasi dengelerin değiştiğine işaret eden Kacır, güçlü ve sürdürülebilir sanayi altyapısına sahip ülkelerin bu süreçte öne çıktığını vurguladı.

"Yeni bir rekora imza atıldı"

Türkiye'nin son yıllarda üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"2002'de ülkemizden bir yılda gerçekleştirilen ürün ihracatı 36 milyar dolardı ve bunun yalnızca 10 milyar dolarlık bölümü orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyordu. Geçtiğimiz yıl 273,4 milyar dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attık. Bunun 112 milyar dolarlık diliminin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere ait olması Türkiye'nin yalnızca daha fazla üreten değil, daha nitelikli, daha katma değerli ve daha ileri teknolojiye dayalı üretim yapan bir ülke haline geldiğini açıkça gösteriyor.

Bu dönemde elde ettiğimiz ihracat başarısının arkasında katma değerli üretim gücümüz var. 2002 yılında 41 milyar dolar olan sanayi katma değerini 246 milyar dolara yükselttik. Tüm bu başarıları; küresel ekonominin koronavirüs salgınıyla sarsıldığı, enerji ve ham madde krizlerinin derinleştiği, Avrupa sanayisinin kan kaybettiği ve yakın coğrafyalarımızda silahların susmadığı bir tabloda gerçekleştirmiş olmamız, Türkiye'nin üretim gücünün, dayanıklılığının ve stratejik kapasitesinin tescilidir."

Organize sanayi bölgelerinin bu başarıda önemli rol oynadığını belirten Kacır, son 23 yılda OSB sayısının 191'den 373'e, üretimdeki tesis sayısının ise 11 binden 61 bine yükseldiğini belirtti.

Edirne'nin tarihi ve stratejik önemine işaret eden Kacır, kentin asırlar boyunca nice medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Edirne'de yatırımlar ve destekler

Edirne'nin kalkınma seferberliğinden önemli pay aldığını vurgulayan Kacır, kentte sanayi yatırımlarının arttığını söyledi.

Son 23 yılda Edirne'de üretimi büyütmek için 4 yeni organize sanayi bölgesi kurduklarını anlatan Kacır, "OSB'lerimizin toplam büyüklüğünü 4,5 milyon metrekareye çıkardık. Bu bölgelerde bin 255 vatandaşımıza doğrudan istihdam sağladık. KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle 1,2 milyar lira destek sunduk ve yaklaşık 60 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip 351 projenin önünü açtık." dedi.

Bakan Kacır, yeni teşvik sistemi kapsamında yatırımcılara SGK prim desteği, vergi indirimi, KDV istisnası ve finansman desteği sağlandığını ifade etti.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında 615 milyon liralık yatırım başvurusu alındığını belirten Kacır, bu yıl yeni yatırımların destekleneceğini kaydetti.

Uzunköprü OSB yatırımı

Bakan Kacır, Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısına yönelik 400 milyon liralık yatırım yapılacağını belirtti.

OSB'nin tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 2 bin 500 vatandaşa istihdam sağlayacağını aktaran Kacır, şöyle deqvam etti:

"Bu yatırımla Edirne'nin kalkınma hamlesine yeni bir ivme kazandıracağız. Avrupa'nın hemen yanı başında olmanın verdiği lojistik avantajla ihracat menzilimizi genişletecek, şehrimizi yatırım ve üretimde daha ileri bir konuma taşıyacağız.

Sanayicilere yönelik destek mekanizmaları da sürüyor, finansman imkanları genişliyor. İmalat Sanayi Finansman ve İstihdamı Koruma Programı kapsamında işletmelerimize uygun koşullarda finansman sağlıyoruz. KOBİ'lerimizin finansman maliyetlerini düşürüyor, üretimi ve istihdamı destekliyoruz. Üretenin, alın teri dökenin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır, konuşmasının sonunda Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin Edirne'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise Edirne'nin tarihi ve kültürüyle çok önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Kente son 2 yılda çok önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Vali Sezer, Edirne'de sanayileşme hamlesinin büyük bir hızla sürdüğünü söyledi.

Vali Sezer, Edirne'nin sadece tarımıyla değil yükselen sanayisiyle de Türkiye'de önemli şehirler arasında yerini alacağını vurguladı.

Törende, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır ve beraberindekiler, Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin temelini attı.

Programa, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Hasan Hilmi Akın, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve davetliler katıldı.