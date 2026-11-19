COP31 kapsamında oluşturulan Türkiye İklim Okulunda, 30 ilden yaklaşık 1500 öğrencinin katılımıyla hazırlanan 'Ulusal Gençlik İklim Bildirileri Sonuç Raporu' sunuldu.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan Türkiye İklim Okulunda, konferans salonunda düzenlenen programda 'Ulusal Gençlik İklim Bildirileri Sonuç Raporu', öğrencilerin sunumuyla tanıtıldı.

6-9 Ekim 2026 tarihlerinde 30 ilden yaklaşık 1500 ortaöğretim öğrencisinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Gençlik İklim Çalıştaylarında öğrenciler, ulusal ve küresel ölçekte uygulanabilecek çözüm önerileri geliştirdi. Görüşler, ortak bir değerlendirme sürecinin ardından Ulusal Gençlik İklim Bildirileri Sonuç Raporu'nda bir araya getirildi.

10 TEMEL TEMA KAPSAMINDA GENÇLERİN ÖNERİLERİ

COP31 kapsamında öğrencilerin gerçekleştirdiği sunumda, gençlerin ortak iklim mesajları uluslararası katılımcılarla buluşturuldu. Bildirilerin tema başlıkları ve alt başlıkları Türkçe, İngilizce, Arapça ve İspanyolca olarak ekrana yansıtılırken 'Gençler olarak...' ifadesiyle başlayan çözüm önerileri sunuldu.

Raporda iklim değişikliği ve küresel iklim politikaları, yenilenebilir enerji, iklim finansmanı ve yeşil ekonomi, iklim değişikliğine uyum, doğa temelli çözümler, sürdürülebilir şehirler, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, tarım ve gıda sistemleri, su ekosistemleri ile turizm ve kültürel miras olmak üzere 10 temel tema kapsamında gençlerin önerilerine yer verildi.

Öğrenciler, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca sorunları belirlemekle kalmayıp sürdürülebilir üretim ve tüketim, doğal kaynakların korunması, temiz enerjiye geçiş, çevre eğitimi ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımı gibi alanlarda uygulanabilir öneriler sundu.