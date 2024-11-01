Türkiye ile KKTC arasında çevre ve şehircilik alanında 3 protokol imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile KKTC arasında çevre ve şehircilik alanında 3 protokol imzalandı

Türkiye ile KKTC arasında çevre ve şehircilik alanında 3 protokol imzalandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında işbirliğini daha da güçlendirecek 3 protokole imza atıldı.

01.11.2024 20:16
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Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çevre ve şehircilik alanında işbirliğini daha da güçlendirecek 3 protokole imza atıldı.

Lefkoşa'da bir otelde iki ülke heyetleri arasında yapılan toplantının ardından gerçekleştirilen imza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz katıldı.

Törende Türkiye ile KKTC arasında "KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin Protokol","Çevre ve Şehircilik Alanlarında Bakanlar Bildirisi", "KKTC 2024-2025 Tapu Eylem Planı" adlı 3 protokole, Türkiye adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC adına ise Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve ilgili bakanlar imza attı.

Bakan Kurum, tören sonrası yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kıbrıs Türk halkının itibarı, refahı ve gelişmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Kurum, "Ortak gelecek için çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Çevre ve şehircilik alanlarında atılan imzaların hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kurum, KKTC'nin daha müreffeh bir seviyeye çıkarılması için projelerin artarak devam edeceğini söyledi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesi inşaatının yılbaşına kadar, millet bahçesi ve cami inşaatının da Haziran 2025'e kadar tamamlanarak teslim edileceğini dile getirdi.

Kurum, KKTC Yüksek Mahkeme binası ve kütüphane binası için de ihaleye çıkılacağını belirterek, uluslararası topluma "KKTC'yi tanıyın" çağrısını yineledi.

KKTC'ye çevre ve şehircilik alanında daha fazla destek verileceğinin altını çizen Kurum, atılan bu adımların tamamının vatandaşa kaliteli hizmet vermeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

Bakan Kurum, mide rahatsızlığı nedeniyle sabah hastaneye kaldırılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da protokollerin, ülkenin geleceğine yönelik işbirliklerinin Türkiye ile devam edeceğini belirterek, imzalanan protokollerin ülkenin elzem ihtiyaçları arasında bulunduğunu kaydetti.

Ataoğlu, KKTC'nin geleceği için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek, protokollerden ve desteğinden dolayı ana vatan Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ile KKTC arasında çevre ve şehircilik alanında 3 protokol imzalandı - Son Dakika

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