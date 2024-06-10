Türkiye ile Malezya Arasında Savunma Ürünlerinin Devletten Devlete Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı İmzalandı

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Türkiye ile Malezya arasında 'Savunma Ürünlerinin Devletten Devlete Tedarikine Dair Mutabakat'

ANKARA - Malezya ile Türkiye arasında 'Savunma Ürünlerinin Devletten Devlete Tedarikine dair mutabakat zaptı imzalandı.

Malezya ile Türkiye arasında 'Savunma Ürünlerinin Devletten Devlete Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı imzalandı. STM tarafından inşa edilecek üç korvet için kabul mektubu takdimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleşen törene; Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İhsan Kaya, Mustafa Murat Şeker, Hüseyin Avşar ve Gökhan Uçar; Malezya Savunma Bakanlığı ve Malezya İçişleri Bakanlığı heyetleri ve sektör temsilcileri katılım sağladı.

"Malezya'nın Savunma Ürünleri Tedarikine Yönelik Devletten Devlete İlk Anlaşması"

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Mutabakat Zaptı imza ve kabul mektubu takdim töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye ile Malezya arasında imzalanan "Savunma Ürünlerinin Devletten Devlete Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı (MoU) ve Kıyı Görev Gemisi (Littoral Mission Ship) Batch 2 Projesi'nin Kabul Mektubu (LoA) Takdim Töreni'ne hep beraber şahitlik etmekteyiz. Malezya ile savunma ürünlerinin tedarikine dair imzalamış olduğumuz Mutabakat Zaptı (MoU), ülkemiz ile dost ve müttefik ülke Malezya arasındaki savunma sanayii iş birliğinde yeni bir stratejik ortaklık döneminin müjdecisidir. Malezya'nın savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin devletten devlete imzaladığı ilk resmi belge niteliğindeki bu Mutabakat Zaptı (MoU), Türk Savunma Sanayii'nin geldiği noktayı ve müttefiklerimizin bize duyduğu güveni göstermektedir. Öte yandan, bugün Kabul Mektubu (LoA) takdim edilen LMS Batch 2 Projesi, iki ülke arasında deniz platformları alanında inşa edilecek uzun vadeli iş birliğinin başlangıcı niteliğindedir. Bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi; Malezya Kraliyet Donanması'nın 15'ten 5'e Dönüşüm Programının önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek diğer projelerinde de Türk savunma sanayiinin çözüm ortağı vasfıyla öncelikli olarak yer almasını sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde Malezya gibi dost ve müttefik ülkeler ile ortak geliştirme ve üretim, teknoloji transferi ve kazan-kazan modeli yaklaşımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Türkiye'nin Yeni Yüzyılında, savunma sanayii alanında sahip olduğumuz teknolojilerimizi, bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı dost ve kardeş ülkeler ile birlikte paylaşarak, hep beraber gelişeceğiz."