Türkiye ile Suriye Arasında Görüşme

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşerek Suriye'deki durum ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, bugün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sn. Esad Hasan El-Şeybani tarafından kabul edildi. Görüşmede, Suriye'deki durum, bölgedeki gelişmeler, kurumlarımızın Suriye'ye yönelik faaliyetleri ve iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı" ifadelerine yer verildi.