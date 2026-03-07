Türkiye ile Suriye Arasında Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ile Suriye Arasında Görüşme

07.03.2026 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşerek Suriye'deki durum ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, bugün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sn. Esad Hasan El-Şeybani tarafından kabul edildi. Görüşmede, Suriye'deki durum, bölgedeki gelişmeler, kurumlarımızın Suriye'ye yönelik faaliyetleri ve iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Nuh Yılmaz, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Suriye Arasında Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

22:31
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon’da Fener’de çağırırlar, anlam veremiyorum
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum
22:30
Derbiye damga vurdu Uğurcan Çakır’dan Beşiktaş’a geçit yok
Derbiye damga vurdu! Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş'a geçit yok
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:42:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye ile Suriye Arasında Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.