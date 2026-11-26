Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Krallığı Savunma Geliştirme Genel Otoritesi (GADD) Başkanı Faleh bin Abdullah Al-Sulaiman ve heyetiyle bir araya geldiklerini duyurdu.

Görüşmede iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Başkanlık ile GADD arasında mutabakat zaptı imzalandığını bildiren Görgün, söz konusu mutabakatın savunma ve askeri teknolojiler ile sistemlere yönelik araştırma, geliştirme ve inovasyon alanlarında işbirliğini kapsadığını belirtti.

Görgün, ayrıca görüşmede Türkiye'nin konuk heyete Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de ilettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Söz konusu saldırıyı kınıyor, dost ve kardeş Suudi Arabistan halkıyla dayanışmamızı vurguluyoruz. Mutabakatın her iki ülke için hayırlı olmasını diliyor, Al-Sulaiman ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."